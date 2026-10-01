Octubre comienza con tiempo inestable: qué anticipa el pronóstico

El comienzo del décimo mes del año, estará marcado por tiempo inestable durante las primeras horas de este jueves en Paraná, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial consultado por Elonce, durante la madrugada y la mañana la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%. Para esos períodos se esperan temperaturas de alrededor de 18 y 14 grados, respectivamente.

Las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 21 grados. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado, sin precipitaciones y con unos 17 grados.

Cómo seguirá el tiempo en Paraná

El viernes se presentará como una jornada más estable. Según el SMN, no se esperan precipitaciones durante prácticamente todo el día, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados.

El cielo tendrá menor nubosidad durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche volverían a incrementarse las nubes. De todos modos, la posibilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja.

El cambio más significativo llegaría el sábado 3 de octubre, cuando volverá la inestabilidad. El pronóstico anticipa entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas durante diferentes momentos de la jornada, con temperaturas entre los 14 y 24 grados. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Qué se espera para el resto de Entre Ríos

El panorama no será uniforme en toda la provincia durante este jueves. En Concordia, el pronóstico indica condiciones más estables, con cielo parcialmente a mayormente nublado, temperaturas entre los 13 y 22 grados y sin precipitaciones previstas.

En el sur y sudeste provincial existe una mayor posibilidad de lluvias durante las primeras horas. En Gualeguaychú, por ejemplo, se esperan precipitaciones durante la mañana, con una mínima cercana a 11 grados y una máxima de 17 grados. Las condiciones mejorarían durante la tarde y la noche.

En Concepción del Uruguay también se prevén lluvias débiles durante la primera parte de la jornada, con una posterior mejora. En tanto, Victoria y Gualeguay podrían registrar lluvias aisladas durante las primeras horas de este jueves.

Para los departamentos de La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la posibilidad de precipitaciones de este jueves se concentrará principalmente en la madrugada, mientras que luego tenderían a mejorar las condiciones.

El sábado volverían las tormentas

La estabilidad prevista para el viernes será transitoria. Los pronósticos anticipan que el sábado volverán las lluvias y tormentas a diferentes sectores de Entre Ríos.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anuncian posibles tormentas aisladas. Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se esperan chaparrones y tormentas, principalmente desde la mañana y hacia la tarde-noche.

También se anticipa inestabilidad para Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, mientras que Victoria y Gualeguay podrían registrar tormentas y chaparrones durante el sábado.

En Paraná, después de ese episodio, el domingo volverían a mejorar las condiciones, con una mínima de 12 grados, una máxima de 23 y sin precipitaciones. Para el lunes se anticipan valores similares, entre 15 y 23 grados, mientras que martes y miércoles continuarían sin lluvias y con máximas de entre 20 y 22 grados.