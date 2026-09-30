Pensiones no contributivas: cuánto cobrarán en octubre 2026 y cuándo se pagan

Las pensiones no contributivas tendrán un aumento del 1,66% en octubre 2026. Con el bono de $70.000, algunas prestaciones llegarán a $505.748,51. El calendario de ANSES comenzará el jueves 8.
Las pensiones no contributivas tendrán un incremento del 1,66% en octubre de 2026, como consecuencia de la movilidad previsional. La actualización también llevó el haber mínimo jubilatorio a $435.748,51, cifra que se utiliza como referencia para determinar el monto de diferentes prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A los nuevos valores se agregará el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo. De esta manera, el ingreso final dependerá del tipo de Pensión No Contributiva (PNC) que perciba cada titular.
El aumento del 1,66% aplicado para octubre surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. Con esa actualización, desde el primer día del mes el haber mínimo garantizado quedó establecido en $435.748,51.
Cuánto cobran las PNC por Invalidez y Vejez
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo jubilatorio. Debido a la actualización de octubre, el haber básico de estas prestaciones será de $305.023,96.
A esa cifra se sumará el bono previsional de $70.000. De esta manera, quienes perciban el refuerzo completo alcanzarán un ingreso bruto mensual de $375.023,96 durante octubre.
El monto está compuesto por el haber correspondiente a la prestación más el refuerzo previsional. Por ese motivo, resulta necesario distinguir entre el valor básico de la PNC y la suma total que finalmente recibirá el beneficiario.
Cuánto cobrarán las Madres de 7 hijos
La Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más tiene una forma de cálculo diferente. Esta prestación equivale al 100% del haber mínimo jubilatorio, por lo que en octubre su valor básico será de $435.748,51.
Al sumar el bono previsional de $70.000, el ingreso bruto alcanzará los $505.748,51. De este modo, las titulares alcanzadas por el refuerzo recibirán más de medio millón de pesos entre ambos conceptos.
Además, las beneficiarias de esta PNC que tengan hijos dentro de las condiciones correspondientes pueden acceder a la Prestación Alimentar. Este beneficio se liquida de manera independiente y no forma parte del haber de la pensión.
Cuándo se pagan las pensiones no contributivas
El calendario de pagos de octubre de 2026 comenzará el jueves 8 de octubre para las Pensiones No Contributivas. ANSES organizará las acreditaciones de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El esquema contempla dos terminaciones de documento por jornada y se extenderá hasta el jueves 15 de octubre. En el medio habrá una interrupción entre el viernes 9 y el martes 13.