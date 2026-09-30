La inversión real volvió a caer: bajaron las obras y las compras de equipos

La inversión real registró una caída de 5,4% interanual en agosto y acumuló un retroceso de 7,9% entre enero y agosto. El monto invertido durante el octavo mes del año se estimó en 7.515 millones de dólares.

Ese nivel equivalió al 18,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Tanto la construcción como la adquisición de maquinaria y equipo mostraron resultados negativos, aunque la contracción general fue menor que en los meses anteriores.

Los datos corresponden al informe técnico del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados. La consultora atribuyó la moderación de la caída principalmente al menor retroceso en las importaciones de maquinaria y equipo.

Las compras de maquinaria y equipo bajaron 4,1%

La inversión en maquinaria y equipo disminuyó 4,1% en agosto respecto del mismo mes del año anterior. El descenso comprendió tanto a los bienes de fabricación nacional como a los provenientes del exterior.

Los equipos de origen nacional registraron una contracción de 5,3% interanual. En paralelo, las compras de bienes importados cayeron 3,1%, una baja menos pronunciada que la del componente nacional.

Durante los primeros ocho meses del año, este rubro de la inversión real acumuló un retroceso de 11,4%. Según el análisis, la menor caída de las importaciones explicó parte de la moderación observada en el indicador general de agosto.

La construcción tuvo su mayor caída en cuatro meses

La inversión destinada a la construcción se redujo 7,1% interanual en agosto. El informe identificó ese resultado como la caída más importante del sector en los últimos cuatro meses.

Con ese desempeño, el segmento acumuló una contracción de 3,6% entre enero y agosto. El retroceso interanual de agosto fue superior al registrado en maquinaria y equipo.

La consultora sostuvo que la construcción “no logra encaminarse en un sendero de recuperación y vuelve a anotar caídas fuertes”. Sobre el resultado general, evaluó que la inversión real continúa mostrando un desempeño débil, pese a la moderación de su descenso.

Las expectativas para los próximos meses

Para los próximos períodos, el informe proyectó una reducción gradual de la caída. Esa expectativa fue vinculada con una eventual mejora de la actividad económica y de las condiciones macroeconómicas.

El análisis también planteó que la ejecución de proyectos asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría comenzar a compensar la menor inversión en las manufacturas. La firma presentó ese escenario como una posibilidad futura.

No obstante, el reporte advirtió que “el ritmo efectivo de ejecución de los proyectos es incierto”. Esa salvedad acompañó la proyección sobre el aporte que podrían realizar las iniciativas vinculadas al régimen.