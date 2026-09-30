Paro docente: una escuela registró un 80% de adhesión y anticipó cómo será este jueves

La Escuela Nina N°208 "Intendente Juan Carlos Esparza", de Paraná, registró este miércoles un 80% de adhesión al paro docente dispuesto por Agmer, en el marco de la discusión salarial y tras el rechazo del gremio a la última propuesta presentada por el Gobierno provincial. La medida de fuerza se extenderá durante 48 horas y continuará este jueves.

Alejandra Pinto, vicedirectora de la institución, explicó a Elonce que, pese al alto nivel de adhesión entre los docentes, los grados que tuvieron actividad registraron una importante presencia de alumnos. La escuela cuenta con una matrícula cercana a los 400 estudiantes.

“El acatamiento ha sido más o menos del 80%. La escuela está bastante concurrida con los niños porque, de los cuatro grados que están teniendo clases, han venido la mayoría”, señaló Pinto.

Prevén una adhesión similar para este jueves

La institución realizó una consulta entre los docentes para conocer anticipadamente cómo funcionará la escuela durante la segunda jornada de la medida de fuerza. Según adelantó la vicedirectora, se espera que el nivel de adhesión se mantenga en valores similares.

“Nosotros hacemos una encuesta y para mañana es la misma cantidad”, explicó. Además, señaló que numerosos docentes deben trasladarse desde otras localidades para trabajar en la institución.

“La mayoría de nuestros docentes son de afuera, de Bovril, Cerrito y María Grande. Por ahí, venir les sale lo mismo que lo que les descuentan, si es que les descuentan el día de paro. Por eso muchos también acatan esta medida”, sostuvo.

Pinto indicó que el comportamiento fue similar al registrado durante anteriores medidas de fuerza. “Normalmente son los mismos docentes los que hacen el paro”, agregó.

El comedor continuó disponible

La Esparza funciona bajo la modalidad Nina, con áreas específicas durante la mañana, talleres por la tarde y servicio de comedor para los estudiantes.

La vicedirectora aclaró que los alumnos cuyos docentes adhirieron al paro igualmente podían concurrir al establecimiento para recibir su plato de comida. "Normalmente, si no vienen a clases es raro que vengan al comedor, pero si vienen se los atiende”, afirmó.

La medida de fuerza también obligó a modificar algunas de las actividades previstas por la comunidad educativa. La institución tenía programada una maratón de lectura para este viernes, pero decidió postergarla debido al paro. “Teníamos la maratón de lectura y, por estas cuestiones del acatamiento al paro, la pasamos para la otra semana”, explicó Pinto.

Paro docente: una escuela registró un 80% de adhesión y anticipó cómo será este jueves

Comienza la inscripción para el Nivel Inicial

Por otra parte, este jueves comenzará el período de inscripción para el Nivel Inicial en toda la provincia. La Escuela Nina N°208 "Intendente Juan Carlos Esparza" también recibirá solicitudes para sus salas del jardín de infantes.

La institución cuenta durante la mañana con salas de cuatro y cinco años, mientras que por la tarde funcionan salas de tres y cuatro. Actualmente, el nivel inicial reúne entre 70 y 80 alumnos y, según indicó la vicedirectora, todavía existe disponibilidad para incorporar nuevos estudiantes.

Para realizar la inscripción, las familias deberán presentar el DNI del niño o niña y la documentación correspondiente a sus tutores. “Tenemos bastante lugar para matrícula. Tenemos espacio para alrededor de 100 niños”, indicó.