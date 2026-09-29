"Paraná ama la pizza": una nueva edición convocó a numerosos comensales durante el feriado

REDACCIÓN ELONCE
"Paraná ama la pizza" tuvo una nueva edición este martes, en coincidencia con el feriado provincial por San Miguel Arcángel. Hubo descuentos para consumir en los locales y una importante respuesta de los clientes. Elonce recorrió una de las pizzerías.
"Paraná ama la pizza" tuvo una nueva edición este martes por la noche y volvió a generar una importante convocatoria en los establecimientos gastronómicos adheridos. La propuesta coincidió con el feriado provincial por San Miguel Arcángel y ofreció descuentos para incentivar el consumo en las pizzerías de la capital entrerriana.
Elonce recorrió uno de los establecimientos que participó de la iniciativa y constató un importante movimiento de clientes. Los salones presentaban una alta ocupación y, por momentos, incluso hubo personas esperando afuera para conseguir una mesa y aprovechar la promoción.
Pablo, uno de los trabajadores del lugar, contó que la respuesta superó las expectativas. “Por suerte convocó más gente de la que esperábamos, así que estamos contentos”, manifestó. Además, destacó el desafío que representan jornadas de estas características para quienes trabajan en el sector gastronómico.
Más de 25 variedades para elegir
La propuesta permitió a los comensales seleccionar entre una amplia variedad de pizzas. Marcelo Barsuglia explicó a Elonce que el establecimiento cuenta con alrededor de 26 o 27 opciones diferentes y reveló cuáles son las preferidas por los clientes.
“La margarita tradicional es la que más sale; después la napolitana, la de jamón y morrones, la fugazzeta y la fainá. Hay varias que son requeridas por los clientes”, detalló. La posibilidad de combinar sabores también fue una de las alternativas elegidas durante la noche.
“La pizza grande se comparte, se puede dividir y el cliente puede pedirla de dos gustos”, explicó Barsuglia sobre la modalidad que suelen solicitar quienes llegan en grupo.
Descuentos y salones con gran concurrencia
En esta edición de Paraná ama la pizza, el beneficio alcanzó a quienes concurrieron personalmente a consumir en los establecimientos participantes. “Es el 50% de descuento con cualquier medio de pago para consumir en el local. No incluye el descuento en el delivery”, aclaró el responsable del comercio visitado por Elonce.
La promoción comenzó a generar movimiento desde las primeras horas de la noche. “Hoy, más o menos a las 20 horas, cuando empezó la promoción, hubo bastante movimiento”, relató Barsuglia. Ante la demanda, en el establecimiento comenzaron a organizar turnos para recibir a los clientes.
El gastronómico también comparó la convocatoria con otras oportunidades en las que se desarrolló la iniciativa. “No es como años anteriores, pero se trabaja”, expresó mientras los diferentes sectores del salón permanecían ocupados.
La opinión de quienes aprovecharon la promoción
Entre los comensales se encontraba Jorge Pérez, oriundo de La Paz y radicado desde hace dos décadas en Paraná. El cliente celebró que se desarrollen propuestas destinadas a incentivar el consumo en los establecimientos gastronómicos de la ciudad.
“Ojalá que se haga más seguido. Hay muchas pizzerías en Paraná”, señaló. Al explicar por qué eligió ese establecimiento, destacó especialmente la elaboración de las pizzas: “Yo elegí esta porque acá está la mejor masa en las pizzas. Cuando la mordés, hace el crocante. La masa está bien hecha, casera, a la piedra”.
Pérez contó que optó por distintos sabores durante la cena. “Yo elegí la especial con huevo y cebolla. Comimos dos y mi hijo comió papas fritas con cheddar y huevo frito”, relató. Además, resaltó la cantidad de personas que se habían acercado: “Mirá cómo está lleno arriba, lleno acá, allá afuera, por todos lados”.
Desde las tradicionales hasta las pizzas con ananá
La recorrida de Elonce también permitió conocer otras elecciones de los clientes. Entre las opciones aparecieron variedades tradicionales, como margarita, napolitana, fugazzeta y jamón y morrones, junto con combinaciones menos convencionales.
Una de las comensales había elegido una pizza con ananá y cereza. “Está muy rica”, manifestó al ser consultada sobre su elección. Además, destacó el tamaño de las porciones: “La verdad que con dos es suficiente”.
La mujer contó que debieron aguardar para conseguir lugar debido a la concurrencia. “Tuvimos que esperar un ratito”, señaló. También indicó que no era la primera vez que participaba de la propuesta y que ya conocía el establecimiento: “Ya hemos venido, ya conocemos las pizzas”.