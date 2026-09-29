Emotivos testimonios de la procesión por San Miguel Arcángel en Paraná: "La fe nos sostiene"

La procesión de San Miguel Arcángel en Paraná reunió este martes a numerosos fieles que caminaron por las calles del casco histórico entre oraciones, cantos, agradecimientos y pedidos. Durante el recorrido, participantes expresaron a Elonce los motivos que los llevaron a acompañar una vez más al patrono de Entre Ríos.

La tradicional celebración comenzó en inmediaciones de la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en la zona de Alameda de la Federación y Buenos Aires. Los participantes iniciaron la marcha por calle Buenos Aires, continuaron por Santa Fe hasta Malvinas y luego emprendieron el regreso hacia el templo.

Entre los pedidos se repitieron la salud, la protección y el bienestar de las familias. "Venimos a agradecer a San Miguel la protección a la familia y a pedirle por salud, por bienestar para todos y que nos vaya mejor a todos los argentinos", contó uno de los participantes a Elonce. Sobre la importancia de acompañar la celebración, agregó: "Es el patrón de nuestra provincia y, sobre todo, el protector de todos nosotros".

Devoción y pedidos durante la procesión

Otra mujer que participaba de la marcha manifestó su especial devoción por el arcángel. "Vengo a pedir salud, protección y a homenajear al rey de los arcángeles, que gracias a Dios nos protege y nos cuida todos los días", expresó mientras acompañaba el recorrido. "San Miguel es mi protector y el protector de mi familia, así que acá estamos honrándolo", agregó. La fiel recordó además que el 29 de septiembre la Iglesia celebra también a los arcángeles Gabriel y Rafael.

(Elonce)

La procesión congregó a personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta grupos de jóvenes que caminaron, rezaron y aplaudieron durante el paso de las imágenes de los tres arcángeles, encabezadas por San Miguel. Vecinos también se acercaron a las inmediaciones de la parroquia para acompañar la tradicional celebración.

Entre los participantes, un joven contó a Elonce que había llegado junto a su grupo y explicó el motivo de su presencia: "Tenemos como ejemplo a San Miguel". Cuando le preguntaron qué había ido a pedir durante la procesión, respondió: "Que seamos un grupo mejor", una expresión que fue destacada durante la transmisión por su mensaje comunitario.

(Elonce)

"La fe nos sostiene"

Otra de las participantes explicó que su vínculo con la celebración se remonta a su pertenencia a la comunidad de la parroquia San Miguel. “Siempre he sido de la parroquia, así que estamos acá rezando por todas las necesidades del pueblo argentino”, afirmó.

(Elonce)

Ante la consulta sobre la importancia de mantener esta tradición, destacó el valor que adquiere la espiritualidad frente a las dificultades cotidianas. “Siempre la fe nos sostiene y, además, es un modo de rendirle honor al Santo Patrono”, expresó.

Los fieles continuaron el recorrido entre cantos y oraciones antes de regresar al templo. Tras la procesión estaba prevista para las 17 horas la misa central frente a la parroquia y posteriormente una presentación musical como cierre de la festividad de San Miguel Arcángel.