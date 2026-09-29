Concordia tendrá su segundo Encuentro Cafetero: dos días de degustaciones, talleres y música

El Encuentro Cafetero de Concordia tendrá su segunda edición durante el fin de semana largo de octubre, con dos jornadas dedicadas al café, la pastelería y diferentes expresiones culturales. La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11, con actividades en distintos puntos de la ciudad y una amplia programación.

De acuerdo a la información compartida por Diario Río Uruguay, el epicentro será el Paseo Bicentenario de Plaza 25 de Mayo, sobre calle Mitre, donde durante ambos días, de 11 a 21 horas, se instalarán expositores cafeteros y pasteleros. Además, habrá catas especializadas, talleres, literatura y música en vivo.

El sábado, a las 15 horas, se desarrollará el taller "El mejor café en casa" en el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en la esquina de Mitre y Pellegrini, con entrada libre. A las 17 horas, El Ciervo Café y Deli, en 1° de Mayo 59, albergará la cata de café de especialidad "Exploración Sensorial", para la cual se requerirá inscripción previa.

Actividades para el domingo

El domingo continuará la exposición de cafeteros y pasteleros en Plaza 25 de Mayo. A las 17 horas, en el CIT, tendrá lugar "Cebadas del Litoral", una degustación de yerba mate con entrada libre que incorporará otra de las infusiones tradicionales a la programación.

Desde las 19 horas, el mismo espacio recibirá a "Páginas Libres con Sabor a Café", donde autoras locales compartirán poesía y narrativa. La propuesta incluirá además una charla sobre el rol del prologuista y también será de acceso gratuito.

La música tendrá su lugar con "Café, guitarra y canciones", un espectáculo en vivo previsto para acompañar la tarde del domingo en el Paseo Bicentenario. De esta manera, el segundo Encuentro Cafetero combinará gastronomía, capacitación y cultura durante el fin de semana largo.