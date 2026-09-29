Organizan una rifa por el Día de la Madre para costear un nuevo viaje de Nehitan al Hospital Garrahan

La rifa solidaria para ayudar a Nehitan vuelve a movilizar a su familia, que necesita reunir fondos para afrontar un nuevo viaje al Hospital Garrahan. El pequeño tiene tres años, vive en Paraná y padece esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta especialmente su movilidad, por lo que recientemente fue trasladado a Buenos Aires para ser evaluado por especialistas.

La historia había sido conocida semanas atrás, cuando su familia recurrió por primera vez a la solidaridad para poder llevarlo al Garrahan. Nehitan presentaba dificultades para caminar y necesitaba estudios especializados que permitieran determinar el origen del problema. Tras aquella campaña lograron concretar el viaje y el niño fue atendido en el hospital pediátrico de alta complejidad.

Milagros, su mamá, contó a Elonce que durante la reciente consulta una neurocirujana revisó la historia clínica, las resonancias y los estudios que le habían realizado previamente en Paraná. Según relató la mujer, los profesionales le comunicaron un diagnóstico de esclerosis múltiple y establecieron un esquema para reducir progresivamente los corticoides que actualmente recibe.

Nehitan deberá regresar al Garrahan en octubre

Actualmente, Nehitan puede caminar, aunque mantiene dificultades en su pierna derecha. "Camina, pero no como tiene que caminar", explicó su mamá. El objetivo ahora es disminuir paulatinamente la medicación y posteriormente realizarle una nueva resonancia para observar cómo responde su organismo.

"Le van a hacer una resonancia para ver cómo evoluciona", señaló Milagros. De acuerdo con lo que le explicaron durante la consulta, el resultado permitirá definir si puede abandonar los corticoides o si deberá comenzar otro tratamiento, que podría requerir la administración de medicación por vía intravenosa.

Milagros, mamá de Nehitan (Elonce)

La próxima consulta en el Garrahan está prevista para el 15 o 16 de octubre. Para entonces deberá contar con el nuevo estudio y ser nuevamente evaluado. Su mamá indicó que el seguimiento continuará en Buenos Aires, aunque el niño también es atendido por una neuróloga en Paraná.

Una nueva rifa para poder viajar

Los gastos que implica regresar a Buenos Aires representan una dificultad para la familia. Milagros contó que perdió su trabajo luego del fallecimiento de la mujer a la que cuidaba, mientras que su pareja se encuentra sin empleo desde hace aproximadamente seis meses.

Por ese motivo, decidieron organizar una nueva rifa por el Día de la Madre para reunir fondos destinados al próximo viaje. Además, la mamá anticipó que prevé realizar otras actividades, como venta de rosquitas y empanadas, para sumar recursos. Quienes deseen colaborar para ayudar a Nehitan, solicitar información o comunicarse directamente con su familia pueden hacerlo a través de WhatsApp al 3436103330. Lo recaudado será destinado a afrontar los gastos del próximo viaje a Buenos Aires para que el niño continúe con sus controles y tratamiento en el Hospital Garrahan.

"Estamos complicados con la plata, por eso sigo haciendo rifas", explicó Milagros, quien agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante la primera campaña. "La gente realmente lo ayudó muchísimo", destacó. Ahora la familia vuelve a apelar a esa solidaridad para que Nehitan pueda continuar con los controles y el tratamiento indicado en el Hospital Garrahan.