Papa León XIV en Argentina: el lugar elegido para alojarse y mantener encuentros reservados

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La sede diplomática de la Santa Sede, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena del barrio porteño de Recoleta, funcionará como su residencia y como espacio para posibles encuentros privados fuera de la agenda oficial.

El inmueble está situado en avenida Alvear 1637, a pocos metros de la calle Montevideo. Además de ser el lugar donde descansará después de sus actividades, permitirá desarrollar reuniones reservadas que no necesariamente serán anunciadas ni contarán con presencia de cámaras.

La organización del viaje contempla espacios disponibles para ese tipo de audiencias, según informó Infobae. Sin embargo, todavía no se difundió una nómina oficial de participantes ni se confirmó qué reuniones se realizarán finalmente en la residencia.

Las reuniones privadas durante la visita del Papa

La posibilidad de mantener encuentros fuera de agenda forma parte de la organización de los viajes pontificios. En estos casos, la Nunciatura ofrece un ámbito distinto de los actos públicos y las reuniones institucionales programadas con las autoridades del país anfitrión.

Entre los sectores que podrían solicitar una audiencia con el papa León XIV aparecen dirigentes políticos, sindicales, empresarios, representantes de organizaciones sociales y miembros de la Iglesia. La eventual realización de esos encuentros dependerá de la disponibilidad del Pontífice y de las decisiones de su entorno.

Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

También se contempla la posibilidad de que reciba a benefactores que colaboraron con el financiamiento de la visita. De acuerdo con lo publicado por Infobae, el Vaticano dio su conformidad para reservar uno o dos espacios destinados a ese tipo de encuentros, aunque los participantes y las condiciones todavía no fueron anunciados.

El papel de la Nunciatura Apostólica

El nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, tendrá un rol central en la coordinación de las solicitudes de audiencia y los aspectos vinculados con la estadía. Su tarea se desarrolla en articulación con la Santa Sede y los responsables de organizar el viaje.

La Nunciatura es la representación diplomática del Vaticano ante el Estado argentino. Por ese carácter, sus instalaciones cuentan con las protecciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluida la inviolabilidad de sus locales.

Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

Durante la visita, el papa León XIV combinará las actividades oficiales con los períodos de descanso y las eventuales reuniones reservadas. Por ahora, los encuentros que no figuran en el programa público permanecen sujetos a confirmación.

El histórico palacio donde se hospedará León XIV

El Palacio Fernández Anchorena fue diseñado por el arquitecto francés Édouard Le Monnier por encargo de Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena. Posteriormente pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, quien lo legó a la Santa Sede. Desde 1952 funciona como sede de la representación pontificia en Buenos Aires.

La residencia ya recibió a Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987. De cara a la llegada de León XIV, se prevén trabajos de acondicionamiento en distintos sectores del edificio, entre ellos la fachada y la capilla.

La agenda oficial del papa León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre con su llegada desde Uruguay y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante los días siguientes tendrá actividades en Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 visitará Luján antes de partir rumbo a Perú. Entre esos compromisos, la Nunciatura será su lugar de alojamiento y el ámbito previsto para las conversaciones que se mantengan fuera del programa público.