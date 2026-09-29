Selección Argentina: los jugadores del fútbol local que sigue Scaloni para el recambio

La Selección Argentina comenzó a transitar una etapa de renovación después del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya observa posibles incorporaciones para el futuro del equipo. Aunque todavía resta la confirmación oficial sobre la continuidad del entrenador, su cuerpo técnico sigue de cerca a varios futbolistas del campeonato local, especialmente defensores jóvenes que vienen ganando protagonismo en sus clubes.

El análisis también alcanza a los laterales derecho e izquierdo, dos posiciones en las que el seleccionado necesita ampliar sus alternativas. Las ausencias, sanciones y características de los jugadores disponibles abren la posibilidad de probar nuevas variantes durante los próximos compromisos internacionales.

En ese contexto, los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín servirán para evaluar a algunos de los convocados. La intención es combinar futbolistas con recorrido en la Albiceleste y nuevas apariciones, sin que las pruebas impliquen que ya exista una formación definida para el próximo ciclo.

Los defensores del fútbol argentino que sigue Scaloni

Entre los zagueros centrales observados aparecen Ignacio Ovando, de Rosario Central; Thiago Silvero, de Vélez; y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Los tres se destacaron durante la temporada y forman parte de las alternativas que el cuerpo técnico tiene bajo seguimiento.

Ovando, de 19 años, se consolidó como uno de los defensores jóvenes de Rosario Central. Silvero, de 20, ganó continuidad en Vélez durante el segundo semestre y se afirmó en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Palacios, por su parte, ya dio un paso concreto hacia la Selección Argentina: fue convocado para esta fecha FIFA y se encuentra trabajando en Ezeiza. El defensor, surgido en Talleres, llegó a Estudiantes en enero y sus actuaciones en el conjunto dirigido por Alexander Medina le permitieron recibir el llamado de Scaloni.

El lateral derecho, una de las posiciones por resolver

La ausencia de Gonzalo Montiel en la convocatoria y la suspensión de cinco partidos que debe cumplir Nahuel Molina después de los incidentes en la final del Mundial ante España modificaron el panorama del sector derecho de la defensa.

En ese escenario aparece Agustín Giay. El exfutbolista de San Lorenzo se consolidó como titular en Palmeiras durante 2026 y fue incluido en la lista para los próximos amistosos. Su presencia permitirá al cuerpo técnico observarlo dentro del funcionamiento del equipo nacional.

Nahuel Molina debe cumplir una fuerte sanción.

Para el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico continúa siendo una referencia, aunque sus 34 años llevan a considerar opciones de cara a los próximos años. Facundo Medina también fue utilizado en esa posición, pero su puesto habitual es el de marcador central.

Vega, Blanco y Rojas, entre las alternativas por izquierda

Román Vega es una de las novedades de esta convocatoria y tendrá la oportunidad de mostrarse con la Selección Argentina. El lateral fue incluido por Scaloni para la serie de amistosos, en una posición que podría registrar cambios durante el nuevo proceso.

El entrenador también sigue de cerca a Lautaro Blanco, quien mantiene actuaciones regulares en Boca bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Otro nombre considerado es Gabriel Rojas, convocado anteriormente al seleccionado y actualmente en Cruzeiro, después de su paso por Racing.

Los encuentros de esta fecha FIFA permitirán comenzar a observar esas alternativas en competencia. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará la serie frente a Benín el martes 6, en el mismo estadio, durante la despedida de Lionel Messi.