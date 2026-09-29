Crece la demanda de clases particulares: cuánto cuesta una hora y qué aconsejan

Con el tercer trimestre en marcha, estudiantes comenzaron a buscar apoyo para reforzar contenidos y evitar las instancias de recuperación a fin de año.
Con el inicio del tercer trimestre y a menos de tres meses de la finalización del ciclo lectivo 2026, comenzó a incrementarse la consulta por clases particulares para estudiantes de los niveles Primario y Secundario. El objetivo de muchas familias es reforzar contenidos y evitar que las dificultades acumuladas durante el año se trasladen a las instancias de recuperación.
Natalia Ferreira, estudiante avanzada del Profesorado de Matemática y docente particular, dialogó con Elonce sobre el movimiento que comenzó a observarse en esta etapa del calendario escolar. Según explicó, todavía no se alcanzó el momento de mayor demanda, aunque las consultas empezaron a crecer.
“Estamos en el tercer trimestre, y ya empieza la preocupación de no llevarse la materia a diciembre. Más cerca de fines de octubre empieza la demanda fuerte”, explicó Ferreira.
El consejo: no esperar hasta último momento
La profesora indicó que son menos los alumnos que recurren a un acompañamiento sostenido durante todo el ciclo lectivo. “Durante el año son poquitos los que van con el caminito de hormiga”, expresó, al diferenciar esa modalidad de quienes buscan apoyo cuando se aproximan las últimas evaluaciones.
En ese sentido, remarcó que anticiparse permite trabajar los contenidos con mayor tiempo y evitar que todas las dificultades se acumulen sobre el cierre del año. Al ser consultada sobre qué recomendación daría a los estudiantes, fue contundente: “No esperen a último momento ni el día antes del examen tampoco”.
Ferreira brinda acompañamiento principalmente en Matemática para distintos niveles educativos y también trabaja con contenidos básicos de Física. “Estoy dando todos los niveles. Matemáticas principalmente; Física, si es básico”, detalló.
Cuánto cuesta una clase particular
Respecto de los valores, aclaró que no existe una tarifa única y que el costo depende de la asignatura, el docente y la modalidad elegida.
“Depende de la materia y de la persona que da las clases. En mi caso estoy cobrando alrededor de 12.000 porque voy a domicilio. Hay chicas que dan clases en su casa, entonces el costo es distinto”, explicó.
Además de brindar clases particulares, Ferreira cursa el tramo final de su formación en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, en Oro Verde. Según contó, le restan dos materias para recibirse y durante su carrera debió compatibilizar estudio y trabajo.
La futura profesora señaló que existen becas para estudiantes, aunque sostuvo que no todas resultan accesibles. “A mí me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo. La carrera fue a paso de hormiga, pero ya estamos en la recta final”, manifestó.
La etapa decisiva del calendario escolar también se acerca en Entre Ríos. De acuerdo con el cronograma oficial aprobado por el Consejo General de Educación mediante la Resolución Nº 3686/25, el tercer trimestre comenzó el 31 de agosto y las clases de los niveles Inicial, Primario y Secundario finalizarán el 18 de diciembre de 2026. Ese día se realizará también el cierre diversificado de las trayectorias escolares.