Prohibieron productos médicos de una firma por falta de autorización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el país de todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones, luego de detectar artículos sin registro sanitario y determinar que la firma tampoco estaba habilitada ante el organismo.

La medida fue establecida mediante la Disposición 6171/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La prohibición comprende todos los lotes y tamaños de los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones y permanecerá vigente hasta que obtengan la correspondiente autorización.

Las actuaciones comenzaron a partir de una inspección realizada el 11 de agosto de 2026 por personal del Departamento de Control de Mercado de ANMAT en un establecimiento de venta de artículos médicos ubicado en la ciudad de Corrientes.

Detectaron 12 unidades sin datos sanitarios

Durante la inspección al establecimiento Cirugía Corrientes S.R.L., los agentes recorrieron las instalaciones y encontraron en uno de los depósitos 12 unidades identificadas como “ARITOS DE SILICONA MW DISTRIBUCIONES”, correspondientes a diferentes medidas: números 70, 75 y 80.

Según dejó asentado ANMAT, esos productos no tenían identificación de lote, fecha de fabricación o fin de vigencia, datos del fabricante o importador ni información sobre registros sanitarios.

La propietaria del establecimiento indicó ante los inspectores que los artículos eran pesarios de silicona. Al ser consultada sobre su procedencia, manifestó que habían sido adquiridos a un viajante residente en la provincia de Misiones, cuyo nombre y empresa a la que representaba no recordaba.

Once productos quedaron inhibidos

De acuerdo con la disposición, la responsable también manifestó que el vendedor había entregado una factura tipo C que posteriormente había sido descartada.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes de ANMAT tomaron una unidad de medida Nº 75 como muestra, mientras que las otras 11 unidades quedaron inhibidas de uso, comercialización y distribución dentro del establecimiento.

A partir de allí, el organismo profundizó las verificaciones para determinar si los artículos y la firma que aparecía identificada en ellos contaban con las correspondientes autorizaciones sanitarias.

Qué son los pesarios vaginales

ANMAT verificó en su propia base de datos que existen productos similares debidamente registrados bajo la denominación de “pesarios vaginales”.

Según explicó el organismo, los productos médicos registrados de ese tipo se encuentran indicados principalmente para tratar el prolapso de órganos pélvicos —como útero, vejiga y recto— y la incontinencia urinaria de esfuerzo, mediante soporte estructural.

La disposición agregó que pueden utilizarse en pacientes que prefieren alternativas no quirúrgicas, presentan un riesgo quirúrgico elevado o buscan postergar una intervención.

ANMAT precisó, además, que los productos similares registrados corresponden a la clase de riesgo III.

La firma y el producto no estaban registrados

La Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT informó que no constaba la inscripción de los “Aritos de silicona MW Distribuciones” en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

El organismo tampoco encontró registro de habilitación de una empresa denominada MW Distribuciones como importadora o fabricante de productos médicos.

A partir de esos resultados, ANMAT determinó que se encontraba ante un producto médico sin registro sanitario.

ANMAT advirtió sobre el riesgo

La falta de autorización impidió al organismo establecer diferentes características fundamentales de los productos encontrados.

ANMAT señaló que “se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad” y, por ese motivo, sostuvo que el producto “reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes”.

El organismo consideró procedente establecer una medida sanitaria debido a que los artículos carecían de registros que permitieran acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente.

La prohibición rige en todo el país

Finalmente, el artículo 1° de la Disposición 6171/2026 estableció la prohibición del uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica.

La medida no se limita únicamente a las 12 unidades encontradas durante la inspección. ANMAT dispuso que alcance a “todos los lotes y tamaños de todos los productos médicos fabricados/importados por MW DISTRIBUCIONES”.

La restricción continuará vigente hasta que los productos obtengan la correspondiente autorización sanitaria. ANMAT también ordenó comunicar la decisión a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a las áreas nacionales correspondientes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.