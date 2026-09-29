Este martes es feriado en Entre Ríos por San Miguel Arcángel: qué actividades alcanza

Este martes 29 de septiembre es feriado provincial en Entre Ríos por la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia. La jornada modificará el funcionamiento habitual de distintos organismos y servicios, mientras que el sector privado tendrá la posibilidad de adherir o desarrollar sus actividades con normalidad.

La fecha se encuentra establecida como feriado provincial permanente por el Decreto Nº 4.359/93, que dispuso que cada 29 de septiembre se conmemore la festividad del santo patrono de Entre Ríos. La misma norma determinó que la adhesión sea optativa para el comercio y la industria.

En consecuencia, este martes no hay clases en los establecimientos educativos entrerrianos, las dependencias de la administración pública provincial permanecerán sin actividad y los bancos no atenderán al público. La jornada también figura entre los feriados provinciales contemplados por el Poder Judicial de Entre Ríos.

Qué pasa con los comercios y la industria

A diferencia de un feriado nacional, el alcance de la jornada presenta particularidades para la actividad privada. El Decreto Nº 4.359 establece expresamente que el feriado por San Miguel Arcángel es “optativo para el Comercio y la Industria”.

Esto significa que los establecimientos comerciales e industriales podrán determinar si adhieren a la jornada o mantienen su funcionamiento habitual. Por ese motivo, podrá registrarse una actividad dispar durante este martes en distintos puntos de la provincia.

La medida tiene vigencia permanente desde 1993. En los fundamentos del decreto se destacó la trascendencia de la celebración y la intención de facilitar la participación de los fieles en los distintos actos religiosos previstos para la fecha.

Por qué San Miguel Arcángel es patrono de Entre Ríos

La devoción a San Miguel Arcángel tiene una extensa historia en territorio entrerriano. Los antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo XIX y, en 1825, una votación realizada entre los fieles determinó que fuera reconocido como patrono de Entre Ríos, mientras que la Virgen del Rosario fue elegida patrona de Paraná.

La designación de San Miguel Arcángel como patrono provincial fue posteriormente confirmada por el papa Pío IX en diciembre de 1851. Desde entonces, cada 29 de septiembre la tradición católica entrerriana recuerda especialmente su figura.

La conmemoración quedó incorporada de manera permanente al calendario provincial en 1993. El decreto firmado entonces estableció oficialmente el feriado cada 29 de septiembre, condición que continúa vigente.

Procesión y misa por la fiesta patronal

En el marco de la celebración religiosa, este martes se desarrollarán en Paraná los actos centrales en honor a San Miguel Arcángel. La comunidad católica llegará así al cierre de la novena que comenzó el domingo 20 de septiembre.

La programación contempla la tradicional procesión desde las 16 horas por los alrededores de la parroquia San Miguel Arcángel y, posteriormente, la celebración de la misa central.

El padre Gustavo Horisberger confirmó a Elonce el recorrido de la procesión: “Salimos por calle Buenos Aires, tomamos Santa Fe, llegamos hasta Malvinas, doblamos hacia Buenos Aires, retomamos Buenos Aires y llegamos hasta la parroquia”.

La celebración tendrá un significado especial para los católicos entrerrianos debido a que San Miguel Arcángel es considerado patrono y protector de la provincia. “Es hermoso poder tener a San Miguel Arcángel como patrono y protector de toda la provincia. A él le pedimos siempre que nos proteja de todo mal y nos acompañe en nuestra vida”, expresó.

Los fieles fueron convocados a participar de las actividades organizadas por la fiesta patronal.