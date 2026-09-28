Tennen quiere ser intendente de Paraná: qué obras propone y cómo proyecta transformar la ciudad

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, confirmó que quiere competir por la Intendencia de Paraná y aseguró que ya trabaja en la construcción política y programática de su candidatura. Su intención de disputar la Municipalidad en 2027 había sido anunciada públicamente en agosto y, según explicó, fue el resultado de varios meses de conversaciones dentro del radicalismo.

“Estamos haciendo todos los trabajos y las tareas necesarias como para llevar adelante una candidatura a través de nuestro partido y con los distintos sectores”, afirmó Tennen en diálogo con Elonce.

El dirigente radical aseguró que la decisión no fue improvisada. “Hace no menos de siete u ocho meses que veníamos viendo la posibilidad”, indicó. A partir de allí, señaló que comenzó una serie de conversaciones con diferentes espacios partidarios que desembocaron en una reunión realizada el 25 de agosto.

Su vínculo con Paraná y la discusión por el domicilio

Una de las cuestiones abordadas durante la entrevista fue cómo compatibilizará su actual responsabilidad al frente de Villa Urquiza con una candidatura en otra ciudad.

“Una vez que se oficializan las listas, yo puedo pedir, debo pedir, la licencia que corresponda”, manifestó. Al mismo tiempo, reconoció que llevar adelante ambos procesos demandará “un doble esfuerzo”.

Tennen fundamentó su intención de competir en Paraná en su extensa vinculación con la capital entrerriana. “Hace 45 años que vivo en Paraná. Tengo mi historia, mis amigos, mi familia. Tengo mi estudio jurídico desde hace más de 35 años acá”, expresó. También aseguró durante la entrevista que su domicilio está en Paraná y afirmó que, según su interpretación, cumple los requisitos electorales.

El dirigente actualmente transita su segundo mandato al frente de Villa Urquiza. Su llegada a la Intendencia de esa localidad se produjo en 2019.

Un programa con 10 ejes para Paraná

Más allá de la construcción electoral, Tennen anticipó que su equipo trabaja en una plataforma municipal organizada alrededor de 10 ejes programáticos, orientados principalmente a los servicios y problemas estructurales de Paraná.

“Hay que armar todo un programa municipal que, a mi entender, debería tener unos 10 ejes programáticos, 10 programas, 10 propuestas”, adelantó.

Su diagnóstico es que la capital entrerriana tiene margen para mejorar. “Paraná puede estar mejor”, afirmó. En ese esquema, además de las políticas específicas para distintas áreas municipales, pretende presentar tres o cuatro proyectos que considera estructurales.

Para Tennen, la ciudad debe recuperar y potenciar su condición de capital provincial, junto con su patrimonio histórico, cultural, social y arquitectónico. “Fue capital de la Confederación Argentina, nada más ni nada menos. Tiene toda una historia para mostrar”, sostuvo.

Propone trasladar la Terminal de Ómnibus

Uno de los primeros proyectos concretos que adelantó es trasladar la actual Terminal de Ómnibus de Paraná.

“No puede estar donde está y no puede seguir dando ese servicio que se presta, porque complica la circulación, el estacionamiento y al pasajero”, afirmó.

Su propuesta consiste en sacar la estación del emplazamiento actual y aprovechar ese espacio para desarrollar un proyecto de otras características.

Un centro de convenciones, comercial y cultural

La transformación del predio que actualmente ocupa la Terminal es uno de los proyectos que Tennen pretende incorporar a su plataforma.

El intendente de Villa Urquiza planteó allí la creación de un gran centro de convenciones acompañado por espacios comerciales y culturales, al considerar que Paraná necesita infraestructura propia para albergar actividades de mayor escala.

“Un centro de convenciones local. Un gran centro comercial y cultural en ese lugar”, resumió al describir la iniciativa.

Poner en agenda el nuevo puente Paraná-Santa Fe

El segundo proyecto que Tennen ubicó entre sus prioridades es el nuevo enlace vial entre Paraná y Santa Fe.

“Hay que poner en carpeta y en agenda efectiva el tema del puente que une Paraná-Santa Fe o Santa Fe-Paraná”, sostuvo.

Según manifestó, ya mantiene conversaciones con profesionales y organizaciones vinculadas con el tema. .

“Yo ya lo vengo hablando con los distintos actores, profesionales que están sobre la materia y con las distintas organizaciones”, aseguró.

Un plan integral para el agua potable

La tercera iniciativa estructural que adelantó está relacionada con uno de los servicios esenciales de Paraná.

“No podemos dejar de llevar adelante un gran plan integral acerca de la problemática que tiene el agua potable en Paraná”, afirmó Tennen.

Durante esta entrevista no profundizó en las características técnicas, los plazos ni el financiamiento que tendría ese proyecto, pero lo incluyó expresamente entre las obras que considera prioritarias para una eventual gestión municipal.

De esta manera, las primeras propuestas concretas que puso sobre la mesa fueron el traslado de la Terminal, la creación de un centro de convenciones, comercial y cultural en el actual predio, el impulso al nuevo puente Paraná-Santa Fe y un plan integral para el sistema de agua potable.

La construcción política dentro del radicalismo

Tennen también explicó que la primera etapa de su proyecto estará concentrada en el radicalismo y posteriormente buscará articular con las demás fuerzas que integran Juntos por Entre Ríos.

El dirigente cuenta con una extensa trayectoria dentro de la UCR y ejerció durante años funciones como apoderado partidario. Registros periodísticos de 2011 ya lo identificaban en ese rol dentro del radicalismo entrerriano.

En las últimas semanas mantuvo además un encuentro con Alejandro Carrere, rector de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, a quien definió como un dirigente radical con el que mantiene una relación desde hace años.

Qué piensa sobre las PASO

Sobre el mecanismo para seleccionar las candidaturas, Tennen evitó plantear una única alternativa y señaló que la definición dependerá de lo que se resuelva en el ámbito provincial y partidario.

“Yo soy hijo de las PASO. Me presenté en las dos elecciones con las PASO”, recordó sobre sus experiencias electorales en Villa Urquiza.

El intendente consideró que las primarias constituyen una herramienta para ordenar y resolver las candidaturas democráticamente, aunque admitió que, si no estuvieran vigentes, las fuerzas políticas deberán acordar otro mecanismo.

“Si no están las PASO vigentes, debemos dentro de este paraguas de Juntos por Entre Ríos discutir cuál va a ser la herramienta o la metodología para seleccionar las precandidaturas, no solo a intendentes, sino todas”, concluyó.

Así, Tennen dejó en claro que su intención electoral ya está definida: quiere suceder a la actual administración municipal de Paraná, mientras comienza a construir una plataforma que, según adelantó, estará compuesta por 10 ejes y tendrá como primeras propuestas visibles una serie de obras estructurales para la capital entrerriana.