Brasileños detenidos con drogas sintéticas en Entre Ríos fueron imputados y seguirán presos

Los seis brasileños detenidos con drogas sintéticas tras el operativo que permitió secuestrar 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado de estupefacientes por la intervención organizada de tres o más personas.

Los acusados participaron de una audiencia durante el cierre de la última semana ante la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Luego de la imputación se dispuso que continuaran detenidos, mientras la Justicia deberá resolver en los próximos días la situación procesal de cada uno.

Los seis involucrados fueron identificados como Christian Thiery Rodrigues, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Maria Izabela Coelho, Raiane Proenca Dos Santos, Vitor Dos Santos Bezerra Moretti y Yuri Belo Massaroni, todos ciudadanos brasileños.

Un cargamento valuado en unos $2.500 millones

El procedimiento permitió incautar un cargamento de drogas sintéticas que, según las estimaciones realizadas en el marco de la investigación, tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos.

En total, fueron secuestrados 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis. Por el volumen de sustancias incautadas, el procedimiento quedó entre los mayores decomisos de drogas sintéticas registrados en Argentina.

El operativo tuvo lugar pocos días después de otro importante procedimiento concretado el 16 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se incautaron 52 kilos de MDMA de máxima pureza, un decomiso que el Gobierno nacional presentó entonces como el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado en el país.

Cómo comenzó el operativo en Entre Ríos

La investigación que terminó con los seis brasileños detenidos comenzó minutos antes de las 9 del martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado al norte del departamento Federación, detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente brasileña.

Después del control de la documentación, los funcionarios se disponían a realizar una inspección con un perro detector de drogas. Sin embargo, al advertir la presencia del can, el conductor aceleró y escapó del lugar.

A unos dos kilómetros del puesto caminero, el Hyundai fue localizado abandonado. El conductor había ingresado a una zona de campo y permaneció prófugo durante varias horas, por lo que se desplegó un operativo para intentar localizarlo.

Las sospechas sobre un segundo vehículo

Paralelamente, los investigadores relacionaron el Hyundai con otro automóvil brasileño que había pasado previamente por el mismo puesto. Se trataba de un Chevrolet Onix gris en el que viajaban dos hombres.

Uno de sus ocupantes fue identificado como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años y oriundo de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. Un dato llamó particularmente la atención de los investigadores: el hombre se había retirado del puesto sin solicitar que le devolvieran su licencia de conducir.

El Chevrolet fue encontrado posteriormente en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Federación. Estaba cerrado y no había personas en su interior. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que sus dos ocupantes habían subido posteriormente a un Ford Fiesta blanco.

Cinco detenidos en otro puesto caminero

El Ford Fiesta fue interceptado horas más tarde en el puesto caminero de Bella Vista, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban cinco ciudadanos brasileños.

Los ocupantes fueron identificados como Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.

Los tres vehículos involucrados fueron sometidos a requisas. Durante las inspecciones, los investigadores encontraron sustancias ocultas en diferentes sectores de los rodados, entre ellos paneles, asientos y una rueda de auxilio. El pesaje final arrojó 38.615 kilos de metanfetamina y 7.258 kilos de pastillas de éxtasis.

El sexto sospechoso estuvo varias horas prófugo

Mientras se desarrollaban esos procedimientos, continuaba la búsqueda del conductor del Hyundai que había escapado desde Paso Cerrito y abandonado el automóvil a pocos kilómetros del control policial.

Finalmente, alrededor de las 18 de aquel martes, el hombre fue localizado sobre la Ruta Nacional 14. Según se estableció, había permanecido durante varias horas en una zona de monte y se encontraba desorientado.

Fue identificado como Yuri Belo Massaroni, de 29 años y domiciliado en Río de Janeiro. Con su detención se completó el grupo de seis ciudadanos brasileños que ahora quedaron imputados por transporte agravado de estupefacientes y continuarán privados de su libertad mientras avanza la causa federal, publicó Diario El Sol.

El antecedente del cargamento incautado en Zárate

El procedimiento entrerriano se produjo menos de una semana después de la incautación de 52 kilos de MDMA de máxima pureza en Zárate. Aquel cargamento había sido encontrado oculto en distintos compartimentos de una camioneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica.

La investigación fue desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, junto con la Dirección General de Aduanas de ARCA y con intervención de la Justicia Penal Económica y la PROCUNAR. El expediente se había iniciado en marzo a partir de información proporcionada por la DEA de Estados Unidos sobre una organización criminal transnacional.

Durante aquel procedimiento fueron encontrados inicialmente 20 kilos de MDMA y, después de desmontar otros sectores del vehículo, otros 32 kilos. Según estimaciones oficiales difundidas tras el operativo, esa cantidad habría permitido elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.