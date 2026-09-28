Realizaron un pañuelazo en Paraná por el Día de Acción Global por el Aborto Legal

REDACCIÓN ELONCE
Integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron este lunes una actividad en la Escuela Normal de Paraná. Remarcaron que la Ley 27.610 continúa vigente y plantearon la necesidad de garantizar su cumplimiento en Entre Ríos.
El pañuelazo por el Día de Acción Global por el Aborto Legal se realizó este lunes 28 de septiembre en la Escuela Normal de Paraná, donde integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunieron para visibilizar la vigencia de la Ley 27.610 y plantear los desafíos que, según señalaron, existen para garantizar su aplicación.
La actividad tuvo como uno de sus principales objetivos informar que la normativa continúa vigente. Lucy Grimalt, integrante de la Campaña, sostuvo ante Elonce que resulta "fundamental seguir recordándole a toda la población, y en particular a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, que está en vigencia en Argentina la Ley 27.610".
La referente señaló que en Entre Ríos existen centros asistenciales distribuidos en distintos puntos de la provincia a los que pueden acudir quienes requieran acceder a las prestaciones contempladas por la normativa. Asimismo, destacó la importancia de contar con la medicación necesaria para garantizar esos procedimientos.
Reclamo por recursos para garantizar la ley
Durante el encuentro, las participantes pusieron el foco en el financiamiento de las políticas públicas. Según expresaron, contar con presupuesto y medicamentos constituye uno de los principales desafíos para sostener efectivamente el derecho reconocido por la legislación.
En ese sentido, Grimalt afirmó que la Nación dejó de enviar esa medicación a Entre Ríos desde 2023 y señaló que actualmente la Provincia realiza adquisiciones para garantizar las prestaciones.
Sofía Cáceres Sforza, otra de las integrantes de la Campaña, sostuvo que "quizás hay muchas mujeres que no saben que la ley sigue vigente, que tienen derecho y que pueden exigir que se cumpla". Por ese motivo, remarcaron la importancia de volver a ocupar el espacio público para difundir información sobre la normativa.
El debate por la caída de la natalidad
Nadia Burgos, referente también de la Campaña, se refirió además al debate sobre el descenso de la natalidad y cuestionó que pueda atribuirse directamente al aborto legal. "Es multicausal el efecto por el cual ha caído la natalidad", afirmó durante la entrevista con Elonce.
Según planteó, en ese fenómeno intervienen factores económicos, sociales y ambientales, además de las decisiones personales sobre la maternidad. Burgos sostuvo que la situación no se limita a Argentina y rechazó vincularla exclusivamente con la vigencia de la Ley 27.610.
"Hoy también es un día de visibilización de que la ley está vigente, de que se tiene que cumplir y que la vamos a seguir defendiendo", expresó la militante.
Camino al Encuentro Plurinacional
La jornada desarrollada en la Escuela Normal permitió también abordar temas relacionados con el próximo 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, donde las organizaciones continuarán debatiendo estas problemáticas.
Las participantes insistieron especialmente en garantizar el acceso efectivo a las prestaciones contempladas por la legislación y sostener los recursos necesarios dentro del sistema sanitario entrerriano.