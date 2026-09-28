Inauguraron una nueva Unidad Coronaria en Paraná para la atención de emergencias cardíacas

La nueva Unidad Coronaria del Sanatorio La Entrerriana fue inaugurada este lunes en Paraná con el objetivo de ampliar la capacidad de atención de pacientes con patologías cardiovasculares y reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias. El área fue categorizada como de alta complejidad y funcionará con atención médica especializada durante las 24 horas.

El nuevo espacio cuenta inicialmente con cuatro camas eléctricas de terapia intensiva, aunque su diseño arquitectónico permite duplicar esa capacidad en caso de ser necesario. La unidad ocupa 75 metros cuadrados, distribuidos en partes iguales entre el sector de internación y las áreas destinadas al apoyo asistencial.

Uno de los puntos centrales del proyecto es su ubicación: la Unidad Coronaria se encuentra a apenas cinco metros del servicio de Hemodinamia, una disposición pensada para agilizar el traslado de pacientes que requieren angioplastias de urgencia. La infraestructura se complementa con un quirófano cardíaco exclusivo ubicado en el primer piso.

Tecnología para la atención cardiovascular

En materia de equipamiento, dispone de cuatro monitores multiparamétricos conectados a una central permanente, dos cardiodesfibriladores, dos respiradores, un ecocardiógrafo y un equipo rodante de Rayos X. El servicio estará integrado por médicos, kinesiólogos, bioquímicos y enfermeros capacitados para la atención cardiovascular crítica.

La presidenta de La Entrerriana SA, Silvia D'Agostino, explicó que hasta el momento los pacientes cardiológicos eran asistidos en la terapia general. "Entendemos, primero, que la patología crece y, segundo, que necesitan un ámbito muy especial de tranquilidad y de respeto", señaló durante la inauguración.

"El Sanatorio La Entrerriana tiene abiertas las puertas a todos. Ponemos al servicio de la comunidad este nuevo proyecto", afirmó D'Agostino. Además, atribuyó la concreción del área al trabajo conjunto de profesionales, enfermeros, ingenieros, cardiólogos y demás integrantes de la institución.

(GdER)

Buscan reducir los tiempos ante una emergencia

Durante el acto, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, remarcó la importancia de incorporar infraestructura específica para patologías cardiovasculares. "Cada nuevo espacio que permite brindar una atención especializada, con tecnología adecuada y equipos profesionales preparados, representa una posibilidad más para cuidar la salud de los entrerrianos", sostuvo.

Blanzaco señaló que la incorporación de una unidad crítica cardiológica permite "ampliar y fortalecer la capacidad de atención ante situaciones cardiovasculares complejas". La inauguración se realizó, además, en la víspera del Día Mundial del Corazón.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó que el nuevo servicio fue diseñado para disminuir los tiempos de respuesta. "Ante una emergencia cardíaca, el tiempo es vida. Esta nueva unidad coronaria está pensada para reducir los tiempos de respuesta y brindar atención especializada", expresó.

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Una inversión en el marco de los 77 años del sanatorio

La obra se concretó en una institución que cuenta con 77 años de trayectoria. Según se informó durante la ceremonia, el proyecto también recibió acompañamiento mediante herramientas financieras vinculadas al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La unidad fue diseñada de acuerdo con la Resolución 375/2002 del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y la normativa de seguridad eléctrica hospitalaria AEA 90364.

Con la incorporación del servicio, el sanatorio suma un área específica para atender cuadros cardiovasculares críticos, con infraestructura, equipamiento y profesionales destinados a intervenir durante las 24 horas y con conexión inmediata con Hemodinamia ante procedimientos de urgencia.