Horarios confirmados de los amistosos de la Selección: a qué hora será la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina ya tiene horario confirmado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el amistoso ante Benín se disputará el martes 6 de octubre, desde las 20, en el estadio Monumental de River Plate, donde se espera una jornada especial para el capitán albiceleste.

La confirmación llegó este lunes 28 de septiembre, luego de varios días en los que ya se conocían los rivales, las fechas y las sedes, pero todavía restaban los horarios oficiales. El partido frente al seleccionado africano será el último de los tres compromisos que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante esta ventana internacional.

La expectativa por la despedida de Messi quedó reflejada en la venta de entradas: las localidades para el encuentro ante Benín ya se encuentran agotadas. El Monumental será escenario del homenaje al futbolista, en un partido que cerrará la serie de amistosos programados en territorio argentino.

A qué hora será la despedida de Messi

El encuentro entre Argentina y Benín comenzará el martes 6 de octubre a las 20, hora argentina. Se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde el seleccionado también recibirá a Burkina Faso unos días antes.

La AFA confirmó que los otros dos partidos tendrán un horario de inicio diferente: ambos comenzarán a las 21. De esta manera, la despedida de Messi será el único compromiso de la serie programado para las 20.

El anuncio permitió completar el itinerario de una fecha FIFA que tendrá un encuentro en Córdoba y dos en Buenos Aires. Los tres partidos se disputarán en horario nocturno, con el duelo ante Benín como cierre de la agenda.

La agenda completa de la Selección Argentina

El primer amistoso será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será la presentación inicial del conjunto de Scaloni en esta serie de encuentros.

El sábado 3 de octubre, también a las 21, Argentina enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental. Ese partido marcará el regreso del seleccionado a la cancha de River antes de la jornada dedicada a su capitán.

Finalmente, el martes 6 de octubre a las 20 llegará el compromiso ante Benín, anunciado como la despedida de Messi. Así, la Selección cerrará su calendario de amistosos con dos presentaciones consecutivas en el Monumental.

Cuánto cuestan las entradas para los amistosos

Para el encuentro ante Bolivia, las populares tienen un valor de $90.000, mientras que las entradas para menores de 3 a 10 años cuestan $25.000 en ese sector. Las plateas Gasparini y Ardiles se ofrecen a $140.000 y $170.000, respectivamente.

En el partido frente a Burkina Faso, las populares también cuestan $90.000 y las localidades para menores en ese sector, $29.000. Las plateas van desde $180.000 en las cabeceras altas hasta $480.000 en los sectores medios San Martín y Belgrano. La comercialización se realiza exclusivamente a través de Deportick.

En cambio, las entradas para Argentina-Benín figuran como agotadas. Quienes consiguieron una localidad podrán presenciar la despedida de Messi el martes 6 de octubre, desde las 20, en el Monumental, según el horario oficializado por la AFA.