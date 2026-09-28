La Selección Argentina retoma las prácticas: cuándo se conocerá el equipo que enfrentará a Bolivia

La Selección Argentina retomará este lunes 28 de septiembre los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con la atención puesta en el amistoso del miércoles frente a Bolivia. Después de otorgarles el fin de semana libre a sus dirigidos, Lionel Scaloni volverá a reunir al plantel para avanzar en la preparación y comenzar a definir la formación que utilizará en Córdoba.

La práctica está programada para las 17 y tendrá sus primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados. Será una jornada importante para el cuerpo técnico, que deberá evaluar el estado físico de los futbolistas y ajustar los aspectos tácticos antes del primero de los tres compromisos previstos para esta ventana internacional.

Scaloni todavía no confirmó el once que enfrentará al conjunto boliviano. La expectativa está puesta en las oportunidades que podrían recibir algunos de los jóvenes convocados, además de los futbolistas que regresaron al seleccionado después de un tiempo sin integrar las citaciones.

Dos futbolistas se reincorporan después de jugar con sus clubes

Durante el fin de semana, la mayoría de los integrantes de la Selección Argentina descansó por disposición del entrenador. Sin embargo, Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados temporalmente para afrontar compromisos oficiales con sus respectivos equipos.

Palacios participó de la Supercopa Internacional con Estudiantes de La Plata, que terminó con victoria de Rosario Central. El defensor había trabajado previamente con el seleccionado y volverá a ponerse a disposición del cuerpo técnico durante la jornada de este lunes.

Por su parte, Flores fue titular en el partido en el que Boca eliminó a Racing y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. El delantero también se reincorporará al grupo para continuar su preparación de cara a los próximos amistosos.

Scaloni comienza a resolver el once frente a Bolivia

La práctica de este lunes permitirá al entrenador avanzar en las decisiones futbolísticas para el encuentro del miércoles 30 de septiembre. La Selección Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en el primero de los tres partidos que disputará durante esta fecha FIFA.

El cuerpo técnico analizará la posibilidad de darles participación a varios jugadores jóvenes que integran la convocatoria. La serie de amistosos representa una oportunidad para observar alternativas y evaluar el rendimiento de futbolistas que buscan ganar espacio dentro del plantel.

La definición del equipo podría comenzar a tomar forma durante los trabajos tácticos de este lunes y martes. Por el momento, no hay una alineación oficial y las decisiones quedarán sujetas a las evaluaciones que realice Scaloni antes del viaje a Córdoba.

La agenda de la Selección Argentina y la despedida de Messi

El martes 29 de septiembre, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14:15. Posteriormente, el plantel realizará un nuevo entrenamiento en Ezeiza, previsto para las 15:30, con los primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados. Después de esa jornada, la delegación viajará rumbo a Córdoba.

Tras enfrentar a Bolivia el miércoles, la Selección Argentina continuará su calendario el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 frente a Benín. Los últimos dos encuentros se disputarán en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El partido ante Benín tendrá un significado especial: será la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El capitán se sumará para ese compromiso después de disputar su última presentación con Inter Miami antes del viaje a la Argentina.

Mientras se acerca esa jornada, Scaloni mantiene el foco en el primer desafío de la semana. La práctica de este lunes marcará el regreso a la actividad del plantel y permitirá comenzar a despejar las dudas sobre el equipo que saldrá a la cancha frente a Bolivia.