“Ahora es una base militar”: Milei explicó por qué cambió el funcionamiento de la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei confirmó que la Quinta de Olivos atraviesa una reorganización de su funcionamiento y aseguró que la residencia presidencial “opera hoy como una base militar”. Durante una entrevista con LN+, explicó que la decisión de ampliar las responsabilidades de la Casa Militar y desplazar la estructura administrativa civil responde a cuestiones de seguridad.

La modificación fue anunciada por el Gobierno a mediados de septiembre y comprende tanto la custodia del predio como distintas tareas vinculadas con su funcionamiento cotidiano. La Casa Militar, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia, pasó a concentrar mayores atribuciones dentro de la residencia oficial.

Consultado por los motivos de la medida, Milei sostuvo que existen necesidades de protección que requieren un esquema diferente. “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”, expresó. Su definición de Olivos como una base militar describe el nuevo funcionamiento dispuesto por el Ejecutivo y no supone, por sí misma, un cambio en la condición legal de la residencia.

Por qué Milei decidió modificar la seguridad de Olivos

El mandatario vinculó la reorganización con el escenario internacional y aseguró que enfrenta amenazas que, según su evaluación, justifican reforzar los dispositivos de protección. “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, afirmó durante la entrevista.

Al ampliar su explicación, diferenció las situaciones que identifica dentro y fuera del país: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”. El Presidente no brindó en ese pasaje detalles concretos sobre las personas o situaciones a las que hacía referencia.

La Casa Militar ya tenía entre sus responsabilidades la seguridad presidencial. Con la nueva organización, su intervención se amplía a funciones que anteriormente estaban distribuidas dentro de la administración civil de Olivos. El organismo está encabezado por el general de brigada Sebastián Ibáñez y reúne personal de formación militar y empleados civiles.

Qué pasó con los empleados de la Quinta de Olivos

La reorganización incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial, estructura que estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, conocido como el intendente de Olivos. Su desplazamiento formó parte de los cambios anunciados por el Gobierno.

En una primera instancia, se confirmó la desvinculación de 12 trabajadores civiles. Posteriormente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que alcanzó un acuerdo con funcionarios nacionales para su reincorporación y eventual reubicación en la Casa Rosada y otras dependencias oficiales.

🔥TOTAL NORMALIDAD🔥 En plena entrevista con Majul, Milei se brota y cuenta de su PARANOIA. Explica que convirtió a Olivos en una BASE MILITAR porque teme a los "enemigos pesados" que tiene mundialmente. Cero psiquiátrico la gorda... pic.twitter.com/tPx9Wz57xs — M (@MConurbasic) September 28, 2026

Según lo informado el 24 de septiembre, ese entendimiento todavía requería formalización administrativa. Por lo tanto, el acuerdo anunciado por el sindicato no debía confundirse con la efectiva reincorporación de todos los empleados. El Gobierno había previsto un período de transición de 60 días para completar el traspaso de responsabilidades y bienes a la Casa Militar.

Cómo funcionará la residencia presidencial

El nuevo esquema también comprende servicios internos como cocina, limpieza y atención de mozos, que pasarán a organizarse bajo la órbita de la Casa Militar. La medida modifica la dependencia administrativa de esas tareas, aunque no significa que necesariamente deban ser realizadas en su totalidad por integrantes de las Fuerzas Armadas.

La decisión se produjo en un contexto de cambios en el personal y de versiones sobre posibles filtraciones de información vinculada con la actividad presidencial. Desde el Gobierno se argumentó que la reestructuración busca elevar los estándares de seguridad y facilitar la coordinación de los procedimientos internos.

Durante la misma entrevista, Milei también se refirió a la situación económica, su relación con Patricia Bullrich y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. No obstante, sus declaraciones sobre Olivos permitieron conocer directamente la explicación presidencial de una reorganización que ya había generado repercusiones por sus efectos sobre la administración y los trabajadores de la residencia.