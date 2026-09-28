Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto que compartió tras semanas de rumores

Tiago PZK confirmó públicamente su romance con La Joaqui al compartir una fotografía en sus historias de Instagram durante la noche del domingo 27 de septiembre. En la imagen, los artistas aparecen tomados de la mano mientras descienden de un avión privado, en una publicación que puso fin a varias semanas de especulaciones sobre su relación.

La postal muestra a ambos vestidos con ropa deportiva y capuchas, caminando juntos frente a la aeronave. Aunque no acompañó la imagen con una declaración sobre su situación sentimental, el gesto fue interpretado como la confirmación pública del vínculo que ya había generado repercusión en el ambiente musical.

La publicación llegó después de que comenzaran a circular imágenes de los cantantes juntos y de que la relación quedara en el centro de una controversia por la amistad que el intérprete de “Entre nosotros” mantenía con Luck Ra, expareja de La Joaqui. Hasta ahora, ninguno de los dos había mostrado su relación de una manera tan directa en sus redes sociales.

Cómo comenzaron los rumores sobre Tiago PZK y La Joaqui

La Joaqui había confirmado a fines de julio su separación de Luck Ra, después de más de dos años de relación. Semanas más tarde, las primeras apariciones junto a Tiago PZK despertaron versiones sobre un nuevo romance.

Ante las repercusiones, la cantante explicó que conocía a Tiago desde hacía años y que existía una historia previa entre ellos, independiente de su relación con el músico cordobés. Sin embargo, las especulaciones continuaron y el tema comenzó a ocupar un lugar importante en los programas de espectáculos y las redes sociales.

La fotografía compartida este domingo marcó un cambio en la exposición del vínculo. Por primera vez desde que surgieron los rumores, uno de los protagonistas publicó una imagen de ambos con un gesto afectivo, sin recurrir a declaraciones o explicaciones sobre el comienzo de la relación.

Qué dijo Luck Ra sobre el romance

La situación había tomado mayor repercusión cuando Luck Ra habló del tema durante una entrevista con el streamer Coscu. El cantante manifestó que se sintió traicionado por Tiago, a quien consideraba un amigo cercano y con quien había compartido momentos personales.

“Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, expresó el cordobés al recordar que les había confiado su separación de La Joaqui a Lit Killah y Tiago PZK.

También contó que, después de la ruptura, Tiago le enviaba mensajes de apoyo. “Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien”, recordó sobre una de esas conversaciones. Según explicó, esas palabras adquirieron otro significado para él cuando trascendió el nuevo vínculo sentimental.

La reacción de La Joaqui y la foto que oficializó la relación

En aquella entrevista, Luck Ra aclaró que su malestar no estaba relacionado con la decisión de su expareja de rehacer su vida amorosa, sino con lo que consideraba una cuestión de amistad. “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él”, sostuvo.

Por su parte, La Joaqui publicó posteriormente un video en TikTok con un fragmento de una canción de Kendrick Lamar cuya letra hacía referencia a las mentiras y la manipulación. Aunque distintos usuarios interpretaron el contenido como una respuesta indirecta a la controversia, la cantante no mencionó a Luck Ra ni a Tiago en esa publicación.

Ahora, la nueva imagen de Tiago PZK y La Joaqui tomados de la mano representa la señal pública más clara de su relación. Después de semanas de rumores y declaraciones cruzadas, ambos decidieron mostrarse juntos ante sus seguidores, sin agregar comentarios sobre la polémica que acompañó el inicio de esta nueva etapa sentimental.