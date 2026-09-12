La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK y las fotos revolucionaron las redes

El romance entre La Joaqui y Tiago PZK quedó confirmado luego de que ambos compartieran una cena muy especial en Florencio Varela. Los músicos se mostraron juntos y sonrientes durante un encuentro familiar que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

De acuerdo a la información publicada por TN, la confirmación llegó a través de Vanesa Aranda, madre de El Noba, el cantante fallecido en 2022 que mantenía una estrecha amistad con La Joaqui. Fue ella quien compartió imágenes de la velada y sorprendió al referirse públicamente a Tiago PZK como la nueva pareja de la artista.

"Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", escribió Aranda antes de publicar las esperadas fotos de los músicos juntos. Durante el encuentro compartieron una cena de fideos con tuco, acompañados por personas cercanas a la cantante.

Una cena marcada por el recuerdo de El Noba

La reunión transcurrió entre risas, conversaciones y recuerdos de El Noba, quien fue una figura muy importante en la vida de La Joaqui, publicó Tn. Ambos habían trabajado juntos musicalmente y grabaron "Butakera", una de las canciones que los vinculó artísticamente.

Las imágenes difundidas mostraron a La Joaqui y Tiago PZK sonrientes y cómodos durante la reunión. La publicación terminó de alimentar los rumores que habían comenzado a circular en los últimos días sobre un vínculo sentimental entre ambos.

El acercamiento se produjo después de la separación de La Joaqui y Luck Ra. Aunque Tiago y la cantante mantienen una amistad desde hace varios años, hasta ahora no habían dado señales públicas de que entre ellos existiera una relación más allá de ese vínculo.

Cómo habría comenzado la relación

Yanina Latorre había dado detalles sobre el acercamiento entre los artistas y aseguró que Tiago acompañó a La Joaqui durante un momento personal delicado. "Cuando la internaron, Tiago la fue a ver", relató la conductora.

Según su versión, los músicos son amigos desde que Tiago tenía 14 años y Joaquina 19. Después de ese reencuentro comenzaron a mantener un contacto más cercano y posteriormente viajaron a Cañuelas junto con un grupo de amigos. Algunas fotografías de aquella salida se viralizaron y despertaron las primeras versiones de romance.

Latorre también aseguró que ambos decidieron hablar con Luck Ra antes de avanzar en la relación. Según contó, el cantante cordobés habría respondido: "Hagan lo que quieran, a mí no me importa". Ahora, la publicación de la madre de El Noba y la presentación de Tiago como su "nuevo yerno" terminaron de confirmar públicamente el vínculo.