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Feria en el Mercado Sud de Paraná reunió artesanías, gastronomía y música en vivo

La propuesta "Sabores, Emprende y Crece" se desarrolló este sábado en Paraná. Emprendedores ofrecieron chocolates, alfajores, accesorios, artesanías y otros productos, acompañados por espectáculos musicales.

12 de Septiembre de 2026
Feria en el Mercado Sud reunió artesanías y gastronomía.
Feria en el Mercado Sud reunió artesanías y gastronomía. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta "Sabores, Emprende y Crece" se desarrolló este sábado en Paraná. Emprendedores ofrecieron chocolates, alfajores, accesorios, artesanías y otros productos, acompañados por espectáculos musicales.

La feria en el Mercado Sud de Paraná reunió este sábado a emprendedores, vecinos y visitantes con una variada propuesta de artesanías, gastronomía y música en vivo. La actividad se desarrolló de 10 a 14 horas en el espacio ubicado en la zona de Presidente Perón y Villaguay.

 

Bajo la propuesta "Sabores, Emprende y Crece", diferentes productores tuvieron la posibilidad de exhibir y comercializar sus elaboraciones. Hubo desde accesorios y artículos para regalar hasta chocolates, alfajores y otras alternativas gastronómicas artesanales.

 

(Elonce)
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Uno de los jóvenes emprendedoras contó a Elonce que recientemente comenzó a fabricar collares y pulseras, principalmente con piedras naturales. "Están buenas estas cosas para poder mostrar el negocio y que la gente te conozca. Viene muy bien para los emprendedores", valoró sobre la iniciativa.

 

Productos artesanales y oportunidades para emprender

 

Emanuel, otro de los participantes, presentó su producción artesanal de chocolates y alfajores. Entre las opciones hubo alfajores estilo marplatense, de maicena y tipo "pepitos", además de tabletas de chocolate con almendras, galletitas, confites, maní y rellenos de dulce de leche.

 

(Elonce)
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El joven relató que comenzó con su emprendimiento durante las últimas Pascuas, inicialmente con la elaboración y venta de huevos de chocolate. La buena respuesta lo impulsó a continuar y posteriormente participó de diferentes ferias durante las vacaciones de invierno. "Nos fue bien, por suerte", destacó.

 

 

Los feriantes coincidieron en que la jornada registró un buen movimiento pese a las condiciones del tiempo. La música en vivo y el baile también acompañaron la actividad. "Hubo bastante movimiento, estuvo lindo. La música atrae mucho público", señaló otra de las emprendedoras consultadas.

 

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El impulso de las ferias al Mercado Sud

 

Rina, comerciante dedicada a los vinos orgánicos, destacó el impacto que tienen este tipo de actividades sobre el funcionamiento habitual del Mercado Sud. "Cuando hay eventos de este tipo, la circulación de vecinos y de otras personas que vienen a conocer y visitar el mercado es mejor", explicó.

 

Además, remarcó que la participación de emprendimientos externos complementa a los comercios que funcionan regularmente en el lugar. "Nosotros ya somos parte del Mercado Sud y estamos abiertos todos los días, pero el hecho de que otros emprendedores participen impulsa un poco más el mercado", afirmó.

 

Feria en el mercado Sud con artesanías y gastronomía

Temas:

Paraná emprendimientos artesanías mercado sud
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