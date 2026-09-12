Feria en el Mercado Sud de Paraná reunió artesanías, gastronomía y música en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta "Sabores, Emprende y Crece" se desarrolló este sábado en Paraná. Emprendedores ofrecieron chocolates, alfajores, accesorios, artesanías y otros productos, acompañados por espectáculos musicales.
La feria en el Mercado Sud de Paraná reunió este sábado a emprendedores, vecinos y visitantes con una variada propuesta de artesanías, gastronomía y música en vivo. La actividad se desarrolló de 10 a 14 horas en el espacio ubicado en la zona de Presidente Perón y Villaguay.
Bajo la propuesta "Sabores, Emprende y Crece", diferentes productores tuvieron la posibilidad de exhibir y comercializar sus elaboraciones. Hubo desde accesorios y artículos para regalar hasta chocolates, alfajores y otras alternativas gastronómicas artesanales.
Uno de los jóvenes emprendedoras contó a Elonce que recientemente comenzó a fabricar collares y pulseras, principalmente con piedras naturales. "Están buenas estas cosas para poder mostrar el negocio y que la gente te conozca. Viene muy bien para los emprendedores", valoró sobre la iniciativa.
Productos artesanales y oportunidades para emprender
Emanuel, otro de los participantes, presentó su producción artesanal de chocolates y alfajores. Entre las opciones hubo alfajores estilo marplatense, de maicena y tipo "pepitos", además de tabletas de chocolate con almendras, galletitas, confites, maní y rellenos de dulce de leche.
El joven relató que comenzó con su emprendimiento durante las últimas Pascuas, inicialmente con la elaboración y venta de huevos de chocolate. La buena respuesta lo impulsó a continuar y posteriormente participó de diferentes ferias durante las vacaciones de invierno. "Nos fue bien, por suerte", destacó.
Los feriantes coincidieron en que la jornada registró un buen movimiento pese a las condiciones del tiempo. La música en vivo y el baile también acompañaron la actividad. "Hubo bastante movimiento, estuvo lindo. La música atrae mucho público", señaló otra de las emprendedoras consultadas.
El impulso de las ferias al Mercado Sud
Rina, comerciante dedicada a los vinos orgánicos, destacó el impacto que tienen este tipo de actividades sobre el funcionamiento habitual del Mercado Sud. "Cuando hay eventos de este tipo, la circulación de vecinos y de otras personas que vienen a conocer y visitar el mercado es mejor", explicó.
Además, remarcó que la participación de emprendimientos externos complementa a los comercios que funcionan regularmente en el lugar. "Nosotros ya somos parte del Mercado Sud y estamos abiertos todos los días, pero el hecho de que otros emprendedores participen impulsa un poco más el mercado", afirmó.