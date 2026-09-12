Franco Colapinto clasificó noveno y largará desde la zona de puntos en el GP de España

Franco Colapinto clasificó noveno en el GP de España de Fórmula 1 y largará desde la quinta fila en la carrera que se disputará este domingo en el nuevo circuito Madring de Madrid. El piloto argentino de Alpine logró meterse entre los diez mejores después de mostrar una importante evolución respecto de las prácticas del viernes.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Colapinto superó con solidez los primeros dos cortes de la clasificación. En la Q1 consiguió el noveno mejor registro, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 11°. Luego dio otro paso adelante y finalizó octavo en la Q2, resultado que le permitió avanzar a la definición por la pole position.

En la Q3, el bonaerense cerró su participación con el noveno puesto y aseguró una ubicación expectante para la competencia principal. Lando Norris, con McLaren, consiguió la pole position, seguido por Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen quedó tercero y Lewis Hamilton fue cuarto.

Colapinto revirtió un viernes complicado en Madrid

El resultado adquiere mayor relevancia después de las dificultades que había mostrado Alpine durante el viernes. Colapinto había terminado 13° en la primera práctica y 15° en la segunda, jornada en la que reconoció problemas para encontrar confianza con el A526.

"Estamos a años luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el porqué. Fue un día difícil", había admitido el argentino tras las primeras sesiones. También explicó que el comportamiento de la parte trasera del auto era "muy impredecible" y complicado de gestionar.

El panorama comenzó a cambiar este sábado. En la tercera práctica libre, Colapinto avanzó hasta el 11° puesto con un tiempo de 1:34.346 y volvió a ubicarse por delante de Gasly, quien terminó 16°. El argentino quedó a 1,549 segundos de Antonelli, que marcó el mejor registro de esa sesión.

Una nueva oportunidad para sumar puntos

Colapinto llega al GP de España atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. Antes de desembarcar en Madrid había terminado tres de las últimas cuatro carreras dentro del top 10: fue noveno en Gran Bretaña, décimo en Bélgica y noveno en Italia. Su mejor resultado de 2026 continúa siendo el sexto lugar conseguido en Canadá.

El piloto de 23 años ocupa el 12° puesto del Campeonato de Pilotos con 21 puntos y buscará aprovechar su posición de largada para volver a sumar. La clasificación entre los diez primeros cobra especial importancia en un circuito nuevo y exigente, donde los pilotos advirtieron sobre las dificultades que puede presentar el sobrepaso.

La carrera del Gran Premio de España se disputará este domingo 13 de septiembre en el Madring. Serán 57 vueltas sobre el trazado de 5,414 kilómetros, para completar una distancia superior a los 308 kilómetros. Colapinto partirá desde el noveno lugar con el objetivo de mantenerse en la zona de puntos y prolongar su buen presente en la Fórmula 1.