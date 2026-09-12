Arruabarrena elogió al entrerriano Bacidalupe tras su debut en Boca: “Tiene el hambre que necesitamos”

El debut de Rodrigo Bacidalupe en la Primera de Boca dejó buenas sensaciones en Rodolfo Arruabarrena. Tras la victoria por 3-1 ante Central Córdoba en La Bombonera, el entrenador xeneize destacó públicamente al delantero entrerriano de 19 años y valoró especialmente su entrega, sacrificio y predisposición para cumplir una función diferente a la que habitualmente desarrolla en Reserva.

Bacidalupe ingresó a los 72 minutos en reemplazo del paraguayo Ángel Romero, autor de un doblete, y disputó sus primeros minutos oficiales con el plantel profesional. El atacante nacido en el paraje El Ombú, departamento La Paz, se ubicó sobre el sector derecho del ataque durante el tramo final del encuentro por el Torneo Clausura.

En conferencia de prensa, el Vasco confirmó que el cuerpo técnico sigue atentamente su evolución, al igual que la del resto de los juveniles. “Rodrigo, como todos los chicos de la Reserva, los estamos siguiendo. Tiene ese espíritu que no te deja una por correr”, afirmó Arruabarrena.

“DEMOSTRÓ TENER ESE HAMBRE QUE NECESITAMOS PARA EL FUTURO” El Vasco Arruabarrena y el debut de Rodrigo Bacidalupe, un nuevo pibe de Boca Predio, en la primera del Xeneize. pic.twitter.com/s116hRoxry — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

Una posición diferente para Bacidalupe

El entrerriano se desempeña habitualmente como centrodelantero en Reserva, donde se convirtió en uno de los goleadores destacados durante la temporada. Sin embargo, en su estreno en Primera debió adaptarse a otra función y actuar más abierto sobre el costado derecho.

Arruabarrena resaltó la respuesta del juvenil ante esa modificación táctica. “Tiene un sacrificio, aparte de las características. Hoy lo hemos desplazado un poco más por la banda (se ubicó en el costado derecho), de lo que está acostumbrado a jugar en Reserva”, explicó.

La oportunidad llegó en un momento destacado para Bacidalupe. Apenas dos días antes había sido titular en la victoria de la Reserva de Boca frente a Platense por el Torneo Proyección 2026 y había convertido dos goles. Su rendimiento en las divisiones inferiores terminó abriéndole la puerta del primer equipo.

MOMENTO SOÑADO: Rodrigo Bacidalupe (19) ingresó en el ST por Ángel Romero y realizó su DEBUT ABSOLUTO en la primera de Boca... ¡EN LA BOMBONERA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/AbADKNHP6w — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

“Demostró tener esa hambre que necesitamos”

Más allá de sus características futbolísticas, Arruabarrena puso el foco en la actitud con la que Bacidalupe afrontó sus primeros minutos en La Bombonera. El entrenador vinculó esa predisposición con lo que pretende encontrar en los juveniles que comienzan a acercarse al plantel profesional.

“(Rodrigo Bacidalupe) tiene ganas como todos los chicos que hoy entraron. La verdad que demostró tener esa hambre que necesitamos de cara al futuro”, manifestó el Vasco tras el encuentro.

El debut significó un nuevo paso en una extensa historia entre el delantero y Boca. Bacidalupe llegó a las divisiones inferiores cuando tenía 10 años, luego de comenzar a jugar en la Escuela José Tabárez de San Gustavo. Fue observado durante pruebas realizadas en esa localidad y Santa Elena y, después de superar diferentes evaluaciones, se incorporó formalmente al Xeneize en marzo de 2018.

El mensaje de Arruabarrena para el futuro

El entrenador también buscó mantener la cautela respecto de lo que ocurrirá después del estreno. Aunque valoró lo realizado por el entrerriano, señaló que deberá continuar trabajando para ganarse nuevas oportunidades dentro de un plantel con competencia en diferentes puestos.

“Como siempre digo, tendrá que seguir trabajando. Dependerá de él si aparecen más oportunidades o no. Son chicos humildes, que escuchan, que no hablan mucho y eso nos viene bien”, afirmó Arruabarrena.

Bacidalupe había firmado su primer contrato profesional con Boca en junio de 2024. Desde entonces continuó su recorrido por las categorías formativas hasta consolidarse en Reserva y quedar bajo la observación directa del cuerpo técnico de Primera.

El viernes 11 de septiembre marcó finalmente el estreno que esperaba. El delantero entrerriano tuvo sus primeros 18 minutos en La Bombonera y, además del triunfo por 3-1, se llevó el reconocimiento público de Arruabarrena. Ahora comenzará otra etapa: sostener su rendimiento y buscar nuevas oportunidades con la camiseta de Boca.