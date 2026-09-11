Directora argentina fue premiada en el Festival de Venecia por una película sobre el trabajo y el desarraigo

La cordobesa ganó en la terna Mejor Dirección de las Jornadas de los Autores

La cineasta cordobesa María Aparicio fue reconocida en uno de los escenarios más importantes del cine internacional. Su película “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión” recibió el premio a Mejor Dirección de las Jornadas de los Autores (Giornate degli Autori) en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El largometraje, una coproducción entre Argentina y España, propone una historia atravesada por el desarraigo, la precariedad laboral, las luchas obreras y la memoria histórica. Uno de sus ejes centrales es la figura de Juan Bialet Massé, médico, abogado y escritor vinculado al estudio de las condiciones laborales de los trabajadores en Argentina.

La película sigue a un historiador argentino que investiga los textos de Bialet Massé mientras se encuentra en España y se cruza con una joven que está de paso por Madrid. A partir de ese encuentro, la producción construye una mirada íntima sobre las experiencias personales, el trabajo y las huellas que dejan los desplazamientos.

María Aparicio, la cordobesa que conquistó Venecia

A sus 34 años, Aparicio cuenta con una trayectoria vinculada al cine independiente y ya había dirigido anteriormente “Las cosas indefinidas”, película en la que también trabajó con la actriz Eva Bianco.

En su nuevo filme, Bianco vuelve a ocupar un papel central junto a Roger Koza. La propia directora explicó que la relación con la actriz excede una colaboración profesional, ya que considera que el personaje de esta producción representa una continuidad respecto de su película anterior.

“Eva fue la protagonista de la película anterior que hicimos, 'Las cosas indefinidas'. No es solo la misma actriz, sino también el mismo personaje, es como una continuación”, señaló Aparicio.

El título de la película está inspirado en una frase de “Milonga del peón de campo”, canción compuesta por Atahualpa Yupanqui, reforzando la conexión de la obra con el mundo del trabajo y la identidad popular.

Una película que nació de una experiencia en Madrid

La directora contó que parte del proyecto surgió durante su estadía en Madrid, donde había llegado gracias a una beca en el Museo Santa Sofía.

Durante ese período recibió la posibilidad de filmar dentro de la institución como residente, una oportunidad que terminó modificando sus planes cinematográficos.

“Un día me dijeron que podía rodar dentro del museo como residente de la institución y desde ese momento, no pude dejar de pensar en la idea del cine dentro del museo”, relató.

El Festival de Venecia 2026

Aunque originalmente trabajaba en el guion de otro proyecto, la posibilidad de filmar en ese espacio hizo que comenzara a desarrollar esta nueva película de manera espontánea.

Aparicio describió el proceso como algo poco habitual dentro de la industria cinematográfica, donde las producciones suelen planificarse con mucha anticipación. Para graficarlo, comparó la realización de una película con “jugar al ajedrez”, debido a la necesidad de anticipar constantemente distintas situaciones y obstáculos.

Un reconocimiento internacional para el cine argentino

El premio obtenido en Venecia representa un importante reconocimiento para el cine argentino y, particularmente, para una realizadora cordobesa que logró llevar una historia vinculada con el trabajo, la memoria y el desarraigo a uno de los festivales cinematográficos más prestigiosos del mundo.

“A veces me entra tristeza, otras veces rebelión” tuvo su estreno mundial en Venecia, donde recibió la distinción a Mejor Dirección de las Jornadas de los Autores, consolidando a María Aparicio como una de las voces jóvenes destacadas del cine argentino contemporáneo.