Costa llevó tranquilidad sobre su salud después de estar en terapia intensiva: “Estoy mejor”

Costa habló por primera vez sobre su estado de salud después de haber permanecido en terapia intensiva desde el viernes 4 de septiembre. La artista publicó un video desde el Centro Medicus Azcuénaga, en el barrio porteño de Recoleta, donde continúa internada y bajo tratamiento médico.

La hospitalización se produjo después de que presentara un fuerte dolor de cabeza y una intensa contractura muscular tras finalizar su jornada laboral en radio. Los médicos realizaron análisis de sangre, radiografías y tomografías y determinaron que debía quedar internada.

Según la información difundida sobre su cuadro, se detectó una infección provocada por una bacteria neumococo que pasó al torrente sanguíneo y derivó en una complicación que requirió controles intensivos. Tras responder al tratamiento, pudo abandonar terapia y continuar su recuperación en una habitación común.

“Agradezco a todos los que rezan por mí”

Desde la clínica, Costa decidió dirigirse directamente a sus seguidores. “Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí”, expresó en la grabación publicada en Instagram.

La panelista también confirmó que su estado mejoró en las últimas horas. “Ya estoy mucho mejor”, aseguró, mientras explicó que permanece medicada y acompañada por el equipo profesional que sigue su evolución.

Costa , internada , habló sobre su estado de salud 🏥 “Estoy mucho mejor , recuperándome “ pic.twitter.com/pUNZwQVQKu — Ptc Recargado (@PtcRecargado) September 9, 2026

Con su habitual tono distendido, cerró parte del mensaje con una frase destinada a llevar tranquilidad: “Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda”. Además, agradeció especialmente el acompañamiento recibido de sus compañeros de trabajo.

Cómo fue su paso por terapia intensiva

La propia Costa se refirió a los momentos de mayor preocupación que atravesó desde su ingreso. “Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto”, explicó sobre las razones por las cuales necesitó una vigilancia médica más estricta.

La internación se había conocido públicamente luego de que trascendiera que había sido atendida de urgencia y permanecía en cuidados intensivos. La noticia generó numerosos mensajes de apoyo de seguidores, colegas y personas cercanas a la artista.

Aunque la evolución es favorable, todavía no se informó una fecha precisa para el alta. La intención es que permanezca bajo observación hasta completar el tratamiento antibiótico indicado y que los profesionales consideren que puede continuar la recuperación en su domicilio.

Espera volver pronto a trabajar

En el video, Costa también se mostró optimista respecto de su regreso a la actividad profesional. “Ya prontito voy a volver a trabajar”, adelantó al hablar sobre sus compromisos tanto en televisión como en radio.

La artista integra el panel de Cortá por Lozano y participa además de El Club del Moro. Por ese motivo, durante los últimos días sus compañeros habían seguido de cerca las novedades sobre su recuperación y expresado públicamente su acompañamiento.