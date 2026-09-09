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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y continúa internada

La conductora Mirtha Legrand presenta una evolución favorable y se recupera sin complicaciones del cuadro respiratorio. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten", señaló su familia en el nuevo parte médico.

9 de Septiembre de 2026
La conductora Mirtha Legrand.
La conductora Mirtha Legrand. Foto: (Archivo).

La conductora Mirtha Legrand presenta una evolución favorable y se recupera sin complicaciones del cuadro respiratorio. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten", señaló su familia en el nuevo parte médico.

La conductora Mirtha Legrand presenta una evolución favorable y se recupera sin complicaciones del cuadro respiratorio por el que se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei, según indicó el nuevo parte médico oficial emitido este miércoles.

 

De acuerdo con el informe firmado por el director médico del centro de salud, Dr. Enrique Echagüe, la conductora permanece alojada en una habitación común y se encuentra acompañada por su familia.

 

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", precisó el comunicado del sanatorio de Palermo.

Asimismo, desde la institución agradecieron el afecto recibido hacia la diva de los almuerzos: "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten".

 

Por último, las autoridades médicas señalaron que, de no mediar inconvenientes o cambios en la evolución de su estado de salud, el próximo reporte oficial se dará a conocer al finalizar la semana. "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyó el documento.

Temas:

Mirtha Legrand estado de salud
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