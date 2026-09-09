La Cocina del Once se inspiró en los bodegones con tres recetas fáciles, abundantes y llenas de sabor

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú inspirado en la cocina de bodegón: torrejas de acelga con salsa de quesos, bifes a la criolla con huevos y una nube de manzana con avena. Las recetas de Lorena Sánchez para preparar en casa.
La Cocina del Once se inspiró en los bodegones para presentar este miércoles un menú completo de tres pasos, elaborado con productos cotidianos y técnicas sencillas. La cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, preparó torrejas de acelga, bifes a la criolla y un postre de manzana, avena y merengue.
La propuesta del ciclo gastronómico de Elonce, bajo la conducción de Danisa Todoro, apuntó a recuperar el espíritu de la cocina de bodegón: platos caseros, abundantes y pensados para compartir. Además, cada preparación incorporó técnicas para aprovechar los ingredientes y potenciar sabores y texturas.
El menú comenzó con torrejitas de acelga con salsa tibia de quesos; los productos de Carnicerías Vital aportaron a la propuesta para bifes a la criolla con huevos y el plato cerró con una nube de manzana con avena, acompañada por nueces pecán.
Torrejitas de acelga con salsa tibia de quesos
Ingredientes: un atado grande de acelga, una cebolla, medio morrón rojo, un diente de ajo, dos huevos, 150 gramos de harina, 50 gramos de queso rallado, polvo de hornear, sal, pimienta y aceite. Para la salsa: 300 ml de leche, 200 gramos de queso cremoso, 50 gramos de queso rallado, una cucharada de maicena y sal.
La preparación comenzó separando las hojas de los cabitos y nervaduras, que se picaron y rehogaron con cebolla. Luego se incorporaron ajo y morrón. Una vez frío, se mezcló el rehogado con las hojas picadas, huevos, queso, harina y polvo de hornear. Se cocinaron cucharadas de la mezcla en aceite caliente hasta dorarlas.
Para la salsa se calentó la leche, se fundieron los quesos y se incorporó la maicena previamente disuelta en leche fría. Se cocinó hasta conseguir una consistencia cremosa y se sirvió aparte para conservar el exterior crocante de las torrejas.
Bifes a la criolla con huevos
Ingredientes: un kilo de cuadrada vacuna, dos cebollas, una cebolla de verdeo, morrones rojo, verde y amarillo, tres tomates, cuatro papas, cuatro huevos, dos dientes de ajo, 200 ml de caldo o agua, perejil, pimentón, orégano, sal, pimienta y aceite.
Los bifes se cortaron transversalmente a la fibra, se salpimentaron, sellaron de ambos lados y reservaron. En la misma preparación se rehogaron cebolla, ajo y la parte blanca del verdeo, para luego sumar tomates, pimentón y orégano. La carne se acomodó debajo y las papas cortadas en rodajas se distribuyeron encima.
Tras agregar caldo, se cocinó todo tapado y, cuando las papas estuvieron avanzadas, se incorporaron los morrones en tiras. Finalmente se hicieron espacios para colocar los huevos, se cocinaron las claras con la sartén tapada y el plato se terminó con verdeo y perejil fresco.
Nube de manzana con avena para el postre
Ingredientes: cuatro yemas, un huevo, 100 gramos de avena fina, una cucharada de maicena, dos cucharadas de azúcar, 100 ml de leche, manteca, ralladura de naranja y vainilla. Además, tres manzanas, azúcar y manteca; cuatro claras con 120 gramos de azúcar para las islas y 100 gramos de nueces pecán.
Para los pancakes se batieron yemas, huevo y azúcar, y se incorporaron leche, manteca, naranja, vainilla, avena y maicena. Después del reposo se cocinaron pequeñas porciones en sartén. Por separado, las manzanas se caramelizaron en gajos con manteca, azúcar y jugo de naranja.
Las claras se batieron con azúcar hasta obtener un merengue firme y las pequeñas islas se cocinaron aproximadamente 40 segundos en microondas. El armado llevó pancake de avena, manzanas caramelizadas e isla flotante, coronados con pecanes tostadas y ralladura de naranja. Así, La Cocina del Once completó un menú pensado para demostrar que ingredientes sencillos pueden convertirse en una comida especial.