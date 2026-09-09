 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Productos de estación

De $7.000 a $4.500 el kilo: bajó el precio de la frutilla y se triplicaron las ventas en Paraná

El kilo se consigue desde $4.500, mientras que tres semanas atrás costaba alrededor de $7.000. Comerciantes destacaron que mejoró la producción y aumentó considerablemente la demanda.

9 de Septiembre de 2026
Bajó el precio de la frutilla en Paraná y crecen las ventas.
Bajó el precio de la frutilla en Paraná y crecen las ventas. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El kilo se consigue desde $4.500, mientras que tres semanas atrás costaba alrededor de $7.000. Comerciantes destacaron que mejoró la producción y aumentó considerablemente la demanda.

El precio de la frutilla en Paraná registró una importante baja durante las últimas semanas y la fruta comenzó a ganar protagonismo en las verdulerías. Actualmente, el kilo se consigue desde $4.500, mientras que tres semanas atrás llegaba a costar alrededor de $7.000.

 

Brian Gabas, propietario de una verdulería de la ciudad, explicó a Elonce que las condiciones climáticas tuvieron incidencia directa sobre la disponibilidad del producto. "Con el frío y las lluvias hubo un freno, pero ahora, con la mejora del tiempo, la gente empezó a consumir mucho más", señaló.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Las frutillas que comercializa el negocio provienen de Rincón, Santa Fe, y llegan frescas diariamente. Además del kilo a $4.500, el cajón de cuatro kilos ronda los $15.000. Según explicó Gabas, la producción regional comenzó en mayo y se intensificó a medida que aumentaron las temperaturas.

 

Las ventas de frutillas se triplicaron

 

La combinación de mayor oferta y menores precios también impulsó considerablemente las ventas. "Cuando arrancamos estábamos trayendo unos 30 cajones por semana y hoy estamos vendiendo cerca de 100", detalló el comerciante. Además, estimó que la temporada de producción en la región podría extenderse hasta noviembre o diciembre.

 

Otros productos también mostraron variaciones. Gabas mencionó el caso de la papa, que llegó a venderse a $2.200 el kilo, mientras que la bolsa alcanzó los $30.000. Actualmente, explicó, se consigue entre $20.000 y $22.000, aunque aclaró que se trata de un producto cuyo valor cambia con frecuencia.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Entre las alternativas convenientes de estación recomendó los cítricos, como mandarina, naranja, pomelo y limón, debido a que atraviesan un período de buena calidad y precios más bajos. También destacó verduras regionales como acelga, espinaca, coliflor y brócoli.

 

Consumidores más atentos a los precios

 

El comerciante aseguró que también cambió la manera de comprar. "Hoy viene el cliente y compra lo que le conviene. Si está a buen precio lo lleva y, si está caro, no lo compra", sostuvo. Para Gabas, los consumidores dejaron de adquirir productos sin evaluar previamente su valor.

 

La transformación también alcanza a los medios de pago. Según indicó, predominan las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales, mientras que el efectivo representa aproximadamente el 20% de las operaciones. Entre los jubilados, observó especialmente el uso de tarjetas de crédito, principalmente mediante pagos en una cuota.

 

La frutilla bajó de precio y gana protagonismo

Temas:

Verduras ventas comerciantes frutillas Paraná Valor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso