Realizaron una jornada de salud integral sobre emociones y derechos para jóvenes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes secundarios participaron de una propuesta intersectorial en la Vieja Usina de Paraná en la mañana del miércoles. A través del teatro y el debate abordaron emociones, proyectos de vida, derechos y autonomía. Autoridades destacaron al Elonce la importancia de generar espacios de escucha.
La salud integral de las adolescencias fue el eje de una jornada intersectorial desarrollada este miércoles en la Vieja Usina de Paraná, con la participación de estudiantes secundarios y referentes de las áreas de Salud y Educación de Entre Ríos. La propuesta buscó generar herramientas y espacios de escucha para los jóvenes.
La actividad, denominada Jornada Anual Intersectorial "Salud Integral de las Adolescencias", se realizó por segundo año consecutivo y combinó contenidos culturales y científicos. En esta oportunidad, una obra de teatro funcionó como disparador para abordar emociones, derechos, proyectos de vida y autonomía progresiva.
Georgina López, directora Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos, explicó ante Elonce que la intención es acercar a adolescentes y equipos de salud de una manera interactiva. "Buscamos que se sientan con la información disponible y con mucha libertad de poder preguntar, de poder informarse", afirmó.
El teatro como disparador para hablar de emociones
Según López, la salud integral constituye el eje prioritario de estos encuentros. La funcionaria precisó que la obra estuvo "basada en los proyectos de vida y validar justamente sus emociones", además de trabajar sobre la autonomía progresiva de los adolescentes.
En tanto, el médico Paulo Capotosti destacó que recursos como el teatro, el cine y la música permiten generar disparadores para el intercambio. El objetivo es que adolescentes y equipos profesionales puedan debatir y que los jóvenes posteriormente repliquen lo aprendido en sus ámbitos cotidianos.
Desde el Consejo General de Educación también remarcaron la necesidad de fortalecer estos espacios. Marianela Brondi, subdirectora de Educación Secundaria, señaló que los estudiantes "necesitan ser escuchados, necesitan conocer sus derechos" y contar con ámbitos entre pares donde puedan expresarse y compartir experiencias.
Estudiantes secundarios participaron del encuentro
La convocatoria reunió principalmente a estudiantes secundarios de Paraná, además de jóvenes de otras localidades vinculados a las actividades del Ministerio de Salud.
Luego de la representación teatral, los participantes contaron con un espacio de intercambio junto a referentes de Salud y Educación para debatir las situaciones planteadas y profundizar sobre emociones, derechos y bienestar integral.