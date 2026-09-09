Se registra una lluvia débil en Paraná: cómo seguirá el tiempo durante este miércoles

La lluvia débil en Paraná sorprendió durante las primeras horas de este miércoles 9 de septiembre, luego de que las precipitaciones no estuvieran contempladas más temprano en el pronóstico para la capital entrerriana. A las 8, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaba cielo cubierto con lluvia débil y una temperatura de 10,7 grados.

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, a la hora 8, la humedad alcanza el 81%, la presión se ubica en 1006,9 hPa y el viento sopla desde el sudeste a 8 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, es de nueve kilómetros.

El cambio más significativo estuvo relacionado con las precipitaciones. El pronóstico actualizado a las 5:54 incorporó lluvias aisladas para la mañana, con una probabilidad de entre 10% y 40%. El SMN considera ese rango como una probabilidad baja de precipitaciones.

La lluvia daría paso a una mejora

Según la última actualización, las condiciones comenzarían a mejorar con el transcurso de las horas. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y apenas entre 0% y 10% de probabilidades de precipitaciones.

Además, la temperatura subiría de manera considerable respecto de las primeras horas. El termómetro alcanzaría unos 22 grados durante la tarde, mientras que el viento soplaría desde el este a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche continuaría el cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. La temperatura descendería nuevamente hasta aproximadamente 13 grados y se mantendría el viento leve del sector este.

Qué anticipa el pronóstico para los próximos días

Para este jueves, el SMN anticipaba una mínima de 10 grados y una máxima de 22, mientras que el viernes se produciría un marcado descenso de la temperatura máxima, que llegaría solamente a los 16 grados.

El enfriamiento se profundizaría durante el fin de semana: para el sábado se pronosticaban temperaturas de entre 9 y 12 grados, mientras que el domingo la mínima bajaría hasta los 7 grados y la máxima permanecería en torno a los 12.