Descuentos en farmacias para jubilados: cuánto pueden ahorrar en septiembre de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran prestaciones de ANSES tienen durante septiembre de 2026 diferentes descuentos en farmacias, además de promociones en supermercados, perfumerías y otros comercios adheridos. Las condiciones varían según el establecimiento, la entidad bancaria y el medio utilizado para pagar.

Una parte de estos beneficios se encuentra dentro del programa Beneficios Capital Humano - ANSES, que reúne alrededor de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta en distintas provincias. Para acceder a determinadas promociones es necesario utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se deposita la jubilación o pensión.

Los ahorros pueden aplicarse directamente sobre el precio de la compra o acreditarse posteriormente como reintegro. A esas condiciones generales se agregan promociones específicas de los bancos donde los beneficiarios cobran sus haberes.

Hasta 50% de ahorro en farmacias

Una de las alternativas con mayor porcentaje corresponde a Banco Supervielle. Los jubilados que cobran allí pueden obtener un 50% de descuento los martes en farmacias adheridas, de acuerdo con las condiciones establecidas para septiembre.

El beneficio contempla un tope de $6.000 utilizando tarjeta de débito y otro límite de $6.000 mediante pagos con QR. De esta manera, quienes utilicen ambos medios pueden alcanzar un ahorro total de hasta $12.000.

La entidad también mantiene la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en los establecimientos adheridos, aunque las condiciones pueden depender de cada comercio.

Qué beneficio ofrece Banco Galicia

Los clientes previsionales de Banco Galicia también cuentan con descuentos en farmacias y ópticas. En este caso, el ahorro puede alcanzar hasta el 25%, con un límite mensual informado de $12.000 para ambos rubros.

Además del descuento, algunas operaciones pueden abonarse en tres cuotas sin interés. La promoción está dirigida a quienes reciben su jubilación o pensión a través de esa entidad y cumplen las condiciones previstas para cada medio de pago.

Los porcentajes y topes no son iguales para todos los beneficiarios, por lo que antes de realizar una compra resulta conveniente verificar si el comercio participa de la promoción y qué tarjeta o modalidad de pago debe utilizarse.

Otros beneficios disponibles en septiembre

El programa también incluye descuentos en supermercados y otros comercios de consumo cotidiano. En distintas cadenas, los porcentajes parten del 10% y pueden complementarse con promociones otorgadas por los bancos.

Banco Nación, por ejemplo, mantiene para determinados clientes un reintegro adicional del 5% en comercios adheridos cuando se utiliza BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000 según las condiciones de la promoción.

Así, los jubilados pueden combinar durante septiembre distintas alternativas de ahorro dependiendo del banco y del establecimiento elegido. En el caso específico de los descuentos en farmacias, los beneficios informados alcanzan hasta el 50%, aunque los días disponibles, límites de reintegro y medios de pago cambian según cada entidad.