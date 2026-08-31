Los descuentos de ANSES siguen vigentes en septiembre: qué compras permiten ahorrar más

La ANSES confirmó la continuidad del programa de descuentos destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo. La iniciativa permite acceder a rebajas en supermercados y distintos comercios del país utilizando la tarjeta de débito asociada a la prestación.

Según la información difundida, Beneficios Capital Humano - ANSES comprende más de 7.000 comercios y supera los 12.000 puntos de venta. Las promociones parten del 10% en supermercados y pueden alcanzar el 20% adicional en determinados productos de perfumería y limpieza.

Para acceder al beneficio general no es necesario realizar una inscripción, presentar cupones ni completar una solicitud previa. El descuento se obtiene al pagar en los establecimientos adheridos con la tarjeta de débito mediante la cual se percibe la jubilación o pensión.

Qué supermercados ofrecen descuentos

Entre las cadenas incluidas se encuentran Disco, Jumbo y Vea, con un 10% de descuento en distintos rubros y un 20% adicional para productos seleccionados de perfumería y limpieza. En estos casos no existe un tope general de reintegro, aunque hay exclusiones y la promoción no puede combinarse con determinados beneficios.

Coto y La Anónima también mantienen una rebaja del 10% sin límite de devolución, mientras que Josimar llega al 15%. Las condiciones pueden modificarse de acuerdo con los productos adquiridos y las políticas comerciales de cada empresa.

Carrefour ofrece un 10% con un máximo de $35.000; Día aplica el mismo porcentaje con un límite de $2.000 por operación, mientras que Chango Más contempla una rebaja del 10% con un tope de $15.000.

Los reintegros adicionales según el banco

A los beneficios generales de ANSES se pueden agregar promociones de las entidades financieras donde cada jubilado o pensionado cobra sus haberes. Los porcentajes y condiciones varían según el banco, el día de compra y el medio de pago utilizado.

Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5%, con un máximo de $5.000 semanales y hasta $20.000 mensuales. Para obtenerlo se debe abonar mediante tarjeta de débito o crédito utilizando BNA+ MODO en los supermercados incluidos.

En Banco Galicia existen descuentos de hasta el 25%, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite informado es de $20.000 mensuales para supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle contempla un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope llega a $25.000 para operaciones con débito y a $15.000 cuando se utiliza QR.

Qué ocurre con Cuenta DNI

Los beneficiarios que cobran a través del Banco Provincia pueden sumar un 5% mediante Cuenta DNI en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El límite es de $5.000 por semana y por persona.

El monto final que puede ahorrarse no depende únicamente del porcentaje, sino también de los topes previstos en cada promoción. Por eso, resulta necesario revisar las condiciones particulares antes de concretar cada operación.

La ANSES recomienda consultar periódicamente los comercios adheridos y las condiciones vigentes, debido a que tanto las promociones generales como las ofrecidas por los bancos pueden sufrir modificaciones.