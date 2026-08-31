Robaron una camioneta en Puíggari y apareció en Paraná: buscan a un sospechoso que habría cometido otros delitos

Una camioneta robada en Puíggari fue encontrada en Paraná tras un raid que habría comenzado en Valle María. La Policía identificó a un sospechoso que conocería la zona y actualmente es buscado en Santa Fe. La orden de captura continúa vigente.
Una camioneta robada en Puíggari fue encontrada en Paraná pocas horas después de haber sido sustraída durante la madrugada del sábado y la investigación apunta a un joven mayor de edad que habría protagonizado un raid delictivo por diferentes localidades del departamento Diamante. El sospechoso tendría conocimiento de la región y actualmente es buscado en la provincia de Santa Fe.
El episodio comenzó cuando un hombre denunció la sustracción de una Renault Kangoo que había dejado estacionada frente a una vivienda en Estación Puíggari. Según la información aportada, el vehículo tenía las llaves colocadas y en su interior también había dinero en efectivo. Horas después, el utilitario fue localizado estacionado en la vía pública en Paraná.
Las averiguaciones realizadas permitieron identificar a un joven como principal sospechoso. De acuerdo con la información policial, habría estado radicado en General Racedo, localidad cercana a Puíggari, por lo que conocería la región y sus diferentes caminos. Los investigadores intentan establecer ahora su responsabilidad en una serie de hechos registrados durante la misma madrugada.
El raid habría comenzado en Valle María
La principal hipótesis indica que, antes del robo denunciado en Puíggari, el sospechoso habría pasado por Valle María, donde fue sustraída otra Renault Kangoo, en este caso perteneciente al municipio. El utilitario se encontraba estacionado junto a un taller debido a que debía ser reparado y también tenía las llaves colocadas.
Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el hombre habría utilizado ese vehículo municipal para trasladarse desde Valle María hasta Puíggari. Una vez allí, la camioneta fue abandonada y posteriormente recuperada por las autoridades.
La secuencia investigada no habría terminado en ese punto. Tras dejar el primer vehículo, el sospechoso habría provocado daños en otro rodado y luego se habría apoderado de la segunda Renault Kangoo, que estaba estacionada frente a una vivienda de Puíggari. Con ese utilitario habría emprendido viaje hacia Paraná, donde finalmente fue encontrado el vehículo.
La sucesión de episodios llevó a los investigadores a trabajar sobre la hipótesis de un mismo autor detrás de los distintos hechos. La pesquisa continúa bajo jurisdicción de Diamante y busca determinar con precisión el recorrido realizado durante aquella madrugada y si existieron otros delitos relacionados.
Allanamiento en Santa Fe y una orden de captura vigente
A partir de las tareas investigativas también surgieron indicios de que el sospechoso se habría trasladado posteriormente a la ciudad de Santa Fe. Con esa información, los investigadores avanzaron con las medidas judiciales necesarias para intentar localizarlo.
Con autorización del Juzgado de Garantías interviniente, este lunes se realizó un allanamiento en una vivienda de la capital santafesina. Sin embargo, el joven buscado no fue encontrado durante el procedimiento y la medida concluyó sin su detención.
La orden de captura permanece vigente y se prevé la realización de nuevos procedimientos en territorio santafesino. Paralelamente, continúa la investigación en Diamante para reunir elementos que permitan determinar la participación del sospechoso en cada uno de los hechos que integran el presunto raid.
Hasta el momento fueron recuperadas las dos camionetas involucradas en la secuencia: el vehículo municipal sustraído en Valle María y posteriormente abandonado en Puíggari, y el utilitario robado horas después en esa última localidad, que finalmente apareció en Paraná.
La investigación continúa abierta y las autoridades buscan ahora localizar al sospechoso, cuya presunta responsabilidad deberá determinarse en el marco del proceso judicial. Los procedimientos previstos en Santa Fe serán claves para avanzar en su búsqueda y esclarecer completamente la secuencia ocurrida durante la madrugada del sábado.