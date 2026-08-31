Una pelea por puestos de frutillas en Ruta 168 dejó un hombre en terapia intensiva

Una disputa por la ubicación de puestos destinados a la venta de frutillas terminó con disparos y dos personas heridas sobre la Ruta 168. El episodio ocurrió este domingo por la tarde a la altura del kilómetro 480, en cercanías del exatracadero de la balsa.

Según las primeras averiguaciones, el conflicto comenzó al mediodía entre vendedores que ya estaban instalados y otras personas que habían montado recientemente un nuevo puesto en el sector.

Estos últimos habrían sido intimados a retirarse y posteriormente trasladaron su estructura hacia la banquina del sentido de circulación hacia Santa Fe. Horas después se produjo una nueva discusión.

Dos personas resultaron heridas

El enfrentamiento se intensificó cerca de las 17:15 y derivó en una pelea entre varias personas. En esas circunstancias se habrían efectuado diferentes disparos sobre la Ruta 168.

Un hombre de 40 años recibió dos impactos. Uno de los proyectiles ingresó y salió por la zona de la rodilla izquierda, mientras que el otro quedó alojado en la cadera derecha, según informó El Litoral.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Una mujer sufrió un disparo en una mano

Durante el mismo episodio, una mujer de 28 años recibió un disparo en la mano izquierda. Fue asistida y los profesionales determinaron que se encontraba fuera de peligro.

Otra mujer, de 42 años, se presentó posteriormente en una dependencia y manifestó que también había sido agredida durante el enfrentamiento. Una joven de 23 años quedó incorporada a las actuaciones.

Las autoridades intentan determinar qué participación tuvo cada una de las personas que se encontraban en el lugar y quiénes efectuaron los disparos.

Un detenido y otra persona buscada

Después del enfrentamiento, un hombre de 44 años fue detenido. Antes de la llegada de los agentes, habría sido retenido y golpeado por un grupo que permanecía en el sector.

Otro hombre que habría intervenido en el episodio es buscado. La investigación quedó orientada a reconstruir el origen de la disputa y determinar las responsabilidades individuales.

La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones graves y leves calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma. Las actuaciones por lo sucedido en la Ruta 168 quedaron bajo intervención de la Fiscalía.