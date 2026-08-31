SENASA declaró a Entre Ríos bajo emergencia por una peligrosa plaga de palmeras

SENASA amplió la emergencia por el Picudo Rojo tras confirmar su presencia en Entre Ríos. La medida establece acciones de vigilancia y control hasta 2028.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incluyó a Entre Ríos en la emergencia por el Picudo Rojo de las Palmeras, luego de confirmar la presencia de la plaga en territorio provincial. La medida regirá hasta el 30 de junio de 2028.
La decisión fue establecida mediante la Disposición 2/2026 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La emergencia abarca ahora las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
La decisión se produjo luego de que durante agosto se notificara al organismo nacional sobre palmeras de la especie Phoenix canariensis que presentaban daños aparentemente provocados por el Picudo Rojo en el departamento Uruguay.
Confirmaron la presencia de la plaga
Tras recibir la notificación, SENASA realizó una inspección oficial y detectó insectos adultos y juveniles. Los ejemplares fueron analizados por el Laboratorio Regional Chajarí y su identificación resultó compatible con Rhynchophorus ferrugineus, nombre científico del Picudo Rojo de las Palmeras.
A partir del hallazgo, el organismo determinó que correspondía poner en marcha el Plan de Contingencia en la zona afectada y ampliar el territorio alcanzado por la emergencia fitosanitaria.
Hasta ahora, la emergencia había sido declarada para la Isla Martín García, en territorio bonaerense. La detección de la plaga en suelo continental entrerriano llevó a modificar el alcance de la medida.
Qué implica la emergencia en Entre Ríos
La nueva disposición estableció que deberán adoptarse y fortalecerse las tareas de prevención, vigilancia y control del Picudo Rojo hasta el 30 de junio de 2028.
El insecto fue declarado anteriormente por SENASA como una plaga cuarentenaria ausente del territorio nacional debido a que su introducción y dispersión pueden provocar daños sobre la producción agrícola, silvícola y la flora silvestre.
Según fundamentó el organismo sanitario, esos efectos pueden tener consecuencias económicas, ambientales y sociales, motivo por el cual se implementaron medidas destinadas a contener su dispersión.
Una plaga que afecta a las palmeras
El antecedente inmediato fue una alerta fitosanitaria nacional que contemplaba acciones de prevención, detección, contención y erradicación. Posteriormente se implementó un plan específico ante detecciones positivas.
La aparición confirmada en el departamento Uruguay modificó el escenario sanitario y derivó en la inclusión de toda la provincia de Entre Ríos dentro del área declarada en emergencia.
La disposición entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial y mantendrá la emergencia hasta mediados de 2028.