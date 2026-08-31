La inflación volvería a ubicarse debajo del 2% en agosto según consultoras

Consultoras privadas estimaron que la inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2%

La inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2%, luego del incremento del 2,1% registrado durante julio. Las estimaciones de diferentes consultoras privadas anticipan una variación de entre 1,4% y 1,8%, mientras crece la expectativa de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se acerque a los registros mensuales más bajos de los últimos años.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta que el IPC correspondiente al octavo mes del año se ubicaría en 1,8%. Además, las estimaciones contemplan variaciones inferiores al 2% para los próximos meses.

La eventual desaceleración se produciría después del 2,1% registrado en julio, cuando se interrumpió la tendencia descendente que los precios habían mostrado durante los meses anteriores. El dato oficial de agosto será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Qué espera el Gobierno sobre la inflación

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió recientemente a la evolución de los precios y consideró que agosto podría cerrar por debajo de los registros de los dos meses anteriores.

“Seguimos viendo una reducción de la inflación”, sostuvo Bausili, quien agregó: “Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”.

En junio, la inflación había alcanzado el 1,9%, mientras que en julio avanzó hasta el 2,1%. Si las previsiones privadas se confirman, agosto retomaría la desaceleración y volvería a perforar el umbral del 2%.

Las consultoras estiman entre 1,4% y 1,8%

Entre las proyecciones más bajas apareció la de la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una inflación mensual de 1,4%. Su director, Agustín Etchebarne, indicó que durante la tercera semana del mes el relevamiento de precios incluso había registrado una variación negativa del 0,4%.

Eco Go, por su parte, proyectó que los precios minoristas aumentarían 1,6% durante agosto. Desde la consultora atribuyeron la desaceleración principalmente a un menor ritmo de incremento en los alimentos.

Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, señaló que los relevamientos realizados durante tres semanas mostraron una inflación menor a la prevista inicialmente. “Las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió”, afirmó y añadió que estaban reduciendo su previsión para el mes.

Las diferentes proyecciones para agosto

Las estimaciones de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos coincidieron en proyectar una inflación de 1,5%, mientras que Analytica calculó que el IPC mensual podría ubicarse en 1,7%.

De esta manera, las principales mediciones privadas coincidieron en anticipar un resultado inferior al 2%, aunque mostraron diferencias sobre la magnitud de la desaceleración. El rango de las previsiones quedó comprendido entre 1,4% y 1,8%.

En caso de confirmarse las estimaciones, el IPC se aproximaría a algunos de los registros mensuales más bajos de los últimos años. Sin embargo, las cifras conocidas hasta ahora corresponden a proyecciones privadas y habrá que esperar la publicación del INDEC para conocer el dato definitivo. (NA)