 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Incendio de pastizales afectó una zona de forestación en cercanías a la Ruta Nacional 12

El fuego se inició cerca del mediodía y alcanzó un sector de unos 200 por 100 metros dentro de un campo ubicado a la altura del kilómetro 189 de la Ruta Nacional 12. Bomberos controló los bordes para evitar que las llamas se propagaran.

31 de Agosto de 2026
Había ramas y basura entre los pastizales
Había ramas y basura entre los pastizales Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El fuego se inició cerca del mediodía y alcanzó un sector de unos 200 por 100 metros dentro de un campo ubicado a la altura del kilómetro 189 de la Ruta Nacional 12. Bomberos controló los bordes para evitar que las llamas se propagaran.

Un incendio de pastizales y desechos de forestación se registró este domingo por la noche en la zona del Paso a Nivel de Médanos, a unos 200 metros campo adentro desde la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 189.

 

El aviso fue recibido por los Bomberos Voluntarios de Ceibas a las 20:03. Al llegar al lugar, la dotación del Destacamento Uno Médanos constató que la quema se encontraba activa desde aproximadamente el mediodía y afectaba una importante cantidad de ramas y residuos derivados de trabajos de forestación.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Los bomberos acudieron a bordo del Móvil N.º 30, equipado con un kit forestal, y trabajaron con línea de agua, mochilas forestales y herramientas de zapa.

Controlaron el perímetro para evitar la propagación

 

El área afectada fue estimada en aproximadamente 200 metros de largo por 100 metros de ancho. El fuego se concentraba principalmente en ramas y otros desechos de forestación acumulados en el terreno.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Debido a la gran cantidad de material combustible, parte de la quema permanecía activa en el centro del sector. Sin embargo, los bomberos lograron controlar y extinguir los bordes para evitar que el fuego avanzara hacia otras zonas.

 

La dotación concluyó las tareas y emprendió el regreso a la base a las 21:26, quedando nuevamente en servicio.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas recordaron además que las quemas deben contar con la correspondiente autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.

Temas:

Médanos Incendio de pastizales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso