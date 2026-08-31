Incendio de pastizales afectó una zona de forestación en cercanías a la Ruta Nacional 12

Un incendio de pastizales y desechos de forestación se registró este domingo por la noche en la zona del Paso a Nivel de Médanos, a unos 200 metros campo adentro desde la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 189.

El aviso fue recibido por los Bomberos Voluntarios de Ceibas a las 20:03. Al llegar al lugar, la dotación del Destacamento Uno Médanos constató que la quema se encontraba activa desde aproximadamente el mediodía y afectaba una importante cantidad de ramas y residuos derivados de trabajos de forestación.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Los bomberos acudieron a bordo del Móvil N.º 30, equipado con un kit forestal, y trabajaron con línea de agua, mochilas forestales y herramientas de zapa.

Controlaron el perímetro para evitar la propagación

El área afectada fue estimada en aproximadamente 200 metros de largo por 100 metros de ancho. El fuego se concentraba principalmente en ramas y otros desechos de forestación acumulados en el terreno.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Debido a la gran cantidad de material combustible, parte de la quema permanecía activa en el centro del sector. Sin embargo, los bomberos lograron controlar y extinguir los bordes para evitar que el fuego avanzara hacia otras zonas.

La dotación concluyó las tareas y emprendió el regreso a la base a las 21:26, quedando nuevamente en servicio.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas recordaron además que las quemas deben contar con la correspondiente autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.