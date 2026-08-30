Guerra en Irán: EE. UU. atacó una isla y Teherán respondió con misiles contra bases en Jordania

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este lunes 31 de agosto luego de que Estados Unidos atacara posiciones iraníes en la isla de Larak, ubicada cerca del estratégico estrecho de Ormuz. Horas después, Irán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos contra dos bases estadounidenses en Jordania.

El ataque estadounidense fue confirmado por un funcionario de Washington, quien señaló que las fuerzas norteamericanas destruyeron dos lanzadores de cohetes iraníes.

Según explicó el funcionario a Reuters, militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica habían sido observados mientras se preparaban para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz.

El ataque constituye una nueva escalada entre Washington y Teherán y se produce después de varias semanas de relativa reducción de las operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní.

Irán denunció muertos y heridos tras el ataque en Larak

Antes de la confirmación estadounidense, la Guardia Revolucionaria de Irán había denunciado una ofensiva contra la isla de Larak durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas con la Guardia Revolucionaria, el ataque fue realizado con drones y provocó muertos y heridos entre combatientes y civiles.

Las autoridades iraníes calificaron la operación estadounidense como una "agresión terrorista" y advirtieron que los responsables serían castigados.

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria calificó además la ofensiva como un "error estratégico y fatal".

La isla de Larak se encuentra en una zona de enorme importancia geopolítica debido a su cercanía con el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito del petróleo a nivel mundial.

Irán lanzó misiles contra bases de Estados Unidos en Jordania

Tras las amenazas de represalias, Irán confirmó posteriormente que había lanzado misiles balísticos contra dos bases estadounidenses ubicadas en Jordania.

La Guardia Revolucionaria identificó como objetivos las bases Rey Hussein y Al Azraq, donde se encuentran fuerzas estadounidenses.

Reportes iniciales indicaron que la mayoría de los misiles que ingresaron al espacio aéreo fueron interceptados y que, hasta el momento de los primeros informes, no se habían registrado impactos significativos.

La situación generó preocupación por una posible ampliación del conflicto y por el riesgo de que nuevos ataques involucren directamente a otros países de la región.

El precio del petróleo subió tras los ataques

La escalada militar también tuvo un impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

El precio de los futuros del petróleo Brent aumentó un 2,52%, hasta los US$90,32 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 2,41%, hasta los US$85,41.

La preocupación de los mercados está vinculada principalmente con el futuro del estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos.

Cualquier interrupción del tránsito marítimo en esa zona podría generar nuevas presiones sobre los precios internacionales del petróleo y afectar las cadenas de suministro energético.