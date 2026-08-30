La NASA lanzó el telescopio Nancy Grace Roman: buscará revelar los grandes secretos del universo

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA inició una ambiciosa misión para mapear amplias regiones del cosmos desde 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Estudiará materia y energía oscuras, exoplanetas y supernovas con un campo de visión 100 veces mayor al del Hubble.
El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA inició este domingo una de las misiones astronómicas más ambiciosas de los últimos años, con el objetivo de construir un gigantesco mapa del cosmos y buscar respuestas sobre algunos de los mayores enigmas del universo. El observatorio despegó desde Florida a las 07:26 hora local (11:26 GMT), transportado por un cohete Falcon Heavy.
El instrumento, de más de 12 metros de altura, fue desarrollado durante más de una década y requirió una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Una vez completado su viaje, operará aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Desde esa posición podrá estudiar enormes regiones del espacio y obtener información sobre exoplanetas, supernovas, materia oscura y energía oscura. Una de sus principales ventajas será su capacidad para observar áreas considerablemente mayores que las relevadas por otros telescopios espaciales.
Falcon Heavy lifts off from pad 39A in Florida for the 13th time! pic.twitter.com/qh63XvOVtV— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2026
Un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble
Una de las características centrales del Roman es su amplio campo de visión, que será más de 100 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble.
La diferencia permitirá obtener imágenes de enormes extensiones del cielo y elaborar un registro astronómico de dimensiones inéditas, combinando amplitud de observación con una elevada capacidad para detectar objetos distantes.
El Hubble fue lanzado el 24 de abril de 1990 y transformó durante décadas el conocimiento sobre el universo. El Roman buscará complementar ese legado utilizando nuevas tecnologías y una estrategia de observación orientada especialmente hacia grandes relevamientos cósmicos.
Por qué se llama Nancy Grace Roman
La NASA bautizó el observatorio en homenaje a Nancy Grace Roman, una de las figuras pioneras de la astronomía estadounidense y conocida como la “madre del Hubble” por el papel que desempeñó en el impulso de la astronomía espacial.
El nuevo telescopio continuará parte de ese legado mediante una misión destinada a ampliar el atlas conocido del universo y estudiar fenómenos que todavía plantean importantes interrogantes para la ciencia.
Entre sus objetivos aparece la observación de miles de exoplanetas y decenas de miles de supernovas, además del estudio de la distribución de galaxias y otras estructuras a gran escala.
El mayor catálogo de objetos astronómicos
Dave Content, responsable técnico del telescopio, dimensionó el volumen de información que podría aportar la misión.
“Será el mayor catálogo de objetos astronómicos jamás elaborado y nos ayudará a comprender cuán comunes son sistemas solares como el nuestro”, explicó.
El relevamiento de exoplanetas permitirá profundizar el conocimiento sobre sistemas planetarios ubicados fuera del Sistema Solar y analizar hasta qué punto existen configuraciones similares a la que rodea al Sol.
Materia y energía oscuras, entre los grandes objetivos
Una de las principales misiones científicas del Roman será investigar la materia oscura y la energía oscura, dos componentes que, según el modelo cosmológico actual, representarían en conjunto alrededor del 95% del universo.
La materia oscura no puede observarse directamente mediante la luz, pero su existencia se infiere a partir de sus efectos gravitacionales. Se considera que cumple un papel fundamental en la formación y organización de galaxias y grandes estructuras cósmicas.
La energía oscura, en tanto, es utilizada para explicar la expansión acelerada del universo, uno de los descubrimientos que modificaron profundamente la cosmología moderna.
¿Es correcto el modelo actual del universo?
La investigadora principal del proyecto, Julie McEnery, planteó que las observaciones realizadas durante los últimos años abrieron nuevos interrogantes sobre los modelos utilizados para explicar el cosmos.
“Observaciones recientes apuntan a que nuestro modelo estándar del universo es incorrecto”, sostuvo.
Los datos obtenidos por el Roman podrían contribuir a establecer si las teorías actuales explican adecuadamente la expansión cósmica o si será necesario introducir modificaciones profundas en la comprensión científica del universo.
Mirar miles de millones de años hacia el pasado
El telescopio está preparado para detectar luz emitida por objetos extremadamente distantes. Debido al tiempo que esa radiación necesita para viajar por el espacio, observarlos equivale a contemplar etapas muy antiguas del universo.
Esta capacidad permitirá reconstruir la evolución de galaxias y estructuras cósmicas durante miles de millones de años.
Al comparar diferentes períodos de la historia del cosmos, los investigadores intentarán comprender de qué manera evolucionó la expansión del universo y cuál fue la influencia de la materia y la energía oscuras en ese proceso.
Generará 1,3 terabytes de datos cada día
La magnitud del relevamiento plantea además un importante desafío tecnológico relacionado con el procesamiento y almacenamiento de información.
“El telescopio generará alrededor de 1,3 terabytes de datos al día, lo que significa que básicamente no se pueden descargar los datos en el portátil de nadie”, explicó Content.
El volumen obligará a utilizar grandes infraestructuras informáticas para procesar, clasificar y analizar las observaciones que genere el instrumento durante su misión.
Datos abiertos para científicos y público
La NASA prevé que la información producida por el observatorio tenga acceso abierto tanto para investigadores como para el público general.
Esta política permitirá que equipos científicos de diferentes países utilicen las observaciones para desarrollar investigaciones propias, incluso sobre fenómenos diferentes de aquellos que constituyen los objetivos iniciales de la misión.
El Roman trabajará además de manera complementaria con otros grandes observatorios espaciales, entre ellos el telescopio James Webb y la misión Euclid, ampliando las posibilidades de comparar información obtenida mediante distintos instrumentos.
Los descubrimientos que todavía no pueden anticiparse
Más allá de los objetivos establecidos, los responsables del proyecto consideran que algunas de las contribuciones más importantes podrían surgir de descubrimientos inesperados.
“Espero mucho, y de hecho doy por hecho, que los descubrimientos científicos más emocionantes del Roman serán una sorpresa, algo que no podemos prever y que sentará las bases para el siguiente conjunto, más profundo, de preguntas que deberán abordar futuras misiones”, señaló Content.
Con un campo de visión muy superior al del Hubble, capacidad para registrar enormes cantidades de objetos y una ubicación privilegiada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el Nancy Grace Roman comienza así una misión destinada a construir un mapa sin precedentes del universo y buscar respuestas para algunas de las preguntas fundamentales de la astronomía moderna.