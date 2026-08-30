Dibu Martínez fue presentado en Chelsea y una frase sobre su forma de vivir el fútbol entusiasmó a los hinchas

Dibu Martínez fue presentado como jugador del Chelsea tras concretarse su salida de Aston Villa. El arquero argentino habló de su ambición, prometió “dar el 100%” y aseguró: “Soy pura pasión y juego con el corazón”.
Dibu Martínez fue presentado como jugador del Chelsea y puso fin a una de las principales novelas del mercado de pases europeo. El arquero de la Selección Argentina dejó Aston Villa para desembarcar en Stamford Bridge, donde este domingo firmó su contrato, posó con la camiseta azul y brindó sus primeras declaraciones.
La operación se concretó por unos 10 millones de dólares y le permitirá al campeón del mundo iniciar una nueva etapa en la Premier League después de su extenso ciclo en Birmingham. Chelsea buscaba incorporar experiencia y liderazgo para su arco y apostó por uno de los futbolistas argentinos de mayor trayectoria internacional.
“Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, expresó Martínez durante su presentación.
“Soy todo pasión”
Una de las declaraciones que mayor repercusión generó entre los simpatizantes del conjunto londinense estuvo relacionada con la particular forma en la que Dibu afronta cada partido y su obsesión por competir.
“Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, afirmó.
El arquero volvió a insistir sobre esa característica de su personalidad y anticipó el compromiso que pretende mostrar tanto durante los partidos como en los entrenamientos.
OFFICIEL - Emiliano Martinez est un joueur du Chelsea Football Club. 💙 pic.twitter.com/ICgltywzmA— Chelsea FR (@ChelseaFrance) August 30, 2026
“Juego con el corazón”
“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, remarcó Martínez.
Sus palabras tuvieron una rápida repercusión entre los seguidores del Chelsea, que aguardaban la llegada de un arquero experimentado para una posición que atravesó diferentes modificaciones durante las últimas temporadas.
Martínez llega además con un importante recorrido en el fútbol inglés y con la experiencia acumulada como una de las figuras de la Selección Argentina en los principales torneos internacionales.
Una emotiva despedida de Aston Villa
En paralelo con su presentación, Dibu utilizó sus redes sociales para despedirse de Aston Villa. El argentino publicó una extensa carta en la que repasó su vínculo con el club, los momentos compartidos y las relaciones construidas durante su estadía.
“Hace siete años llegué al Aston Villa con un sueño. Hoy me despido con el corazón lleno de recuerdos, gratitud y orgullo. Este club se convirtió en mucho más que solo un lugar donde jugaba al fútbol. Se convirtió en mi hogar”, escribió.
El arquero recordó las victorias, las derrotas y las experiencias atravesadas durante su ciclo. “Desde mi primer día hasta las noches inolvidables, las victorias, los momentos difíciles y todo lo que hubo en medio, di todo lo que tenía por este escudo”, agregó.
“Una vez Villan, siempre Villan”
Martínez también dedicó un mensaje especial a compañeros, entrenadores, trabajadores de la institución y aficionados.
“A mis compañeros, entrenadores, personal y, lo más importante, a los aficionados del Villa: gracias por creer en mí, por apoyarme y por hacer que estos siete años fueran tan especiales”, expresó.
“Me voy con recuerdos increíbles, amistades para toda la vida y un amor por este club que nunca se irá. Gracias, Aston Villa. Gracias, Villans. Una vez Villan, siempre Villan”, concluyó.
Chelsea buscaba reforzar el arco
La contratación del argentino responde a la decisión del Chelsea de sumar experiencia en una posición considerada prioritaria. El conjunto londinense había comenzado la temporada de la Premier League con Robert Sánchez como arquero titular.
El rendimiento del español en el triunfo por 3-2 ante Fulham recibió cuestionamientos de la prensa inglesa y el club avanzó en la búsqueda de una alternativa con trayectoria internacional.
En ese escenario apareció Martínez, cuya experiencia en la Premier League y su recorrido con la Selección Argentina fueron considerados elementos importantes para reforzar el puesto.
El final de su etapa en Aston Villa
La transferencia cerró el extenso ciclo de Dibu en Aston Villa. Martínez había llegado a Birmingham en septiembre de 2020 y se consolidó posteriormente como una de las principales figuras del equipo.
Según los datos consignados sobre su paso por el club, disputó 256 encuentros oficiales y fue protagonista de una etapa en la que Aston Villa volvió a competir en los primeros planos del fútbol inglés y continental.
Su salida se produjo en medio de una renovación del plantel conducido por Unai Emery. La llegada del arquero japonés Zion Suzuki y la utilización del neerlandés Marco Bizot durante el inicio de la temporada incrementaron las versiones sobre una transferencia.
Una ausencia que anticipó la salida
Una de las señales definitivas se produjo cuando Martínez no fue convocado para la derrota por 4-0 ante Brighton.
Mientras el mercado de pases avanzaba, Chelsea apareció como destino y finalmente consiguió cerrar la operación para incorporar al campeón del mundo.
Ahora, Martínez tendrá el desafío de competir por la titularidad y convertirse en una referencia de un plantel que pretende recuperar protagonismo en la Premier League.
Jerarquía internacional para Chelsea
Durante la presentación, Chelsea resaltó especialmente el palmarés internacional de su flamante incorporación. Dibu fue protagonista de los principales éxitos recientes de la Selección Argentina y construyó una fuerte identificación con el equipo nacional.
El arquero cuenta en su trayectoria con una Copa del Mundo y dos Copas América, además de numerosos reconocimientos individuales por sus actuaciones bajo los tres palos.
En Chelsea compartirá plantel con otros argentinos, entre ellos Valentín Barco y Aarón Anselmino. También integra el plantel Enzo Fernández, aunque su futuro aparece vinculado a las negociaciones del mercado de pases.
Una nueva etapa en Stamford Bridge
El arribo de Martínez forma parte de una reformulación más amplia del plantel londinense. Chelsea realizó diferentes incorporaciones con el objetivo de fortalecer sectores considerados estratégicos y volver a competir por los primeros lugares.
Para Dibu, el movimiento significa continuar en la Premier League pero asumir un nuevo desafío después de convertirse durante años en una referencia de Aston Villa.
Su presentación dejó inmediatamente una declaración que sintetiza la personalidad con la que pretende afrontar esta nueva etapa: “Soy pura pasión y juego con el corazón”. Una frase que rápidamente despertó entusiasmo entre los hinchas del Chelsea y marcó el comienzo de su historia en Stamford Bridge.