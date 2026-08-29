Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia en el primer amistoso de la serie

Los Pumas perdieron ante Australia por 27-21 en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy. El seleccionado argentino reaccionó después de un comienzo adverso, pero los Wallabies fueron más efectivos. Volverán a enfrentarse el próximo sábado en Mendoza.
Los Pumas perdieron ante Australia por 27-21 este sábado en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, en el primero de los dos amistosos programados frente a los Wallabies. El seleccionado argentino reaccionó luego de un comienzo adverso y luchó hasta el final, aunque no logró revertir el marcador.
Australia comenzó con mayor efectividad y rápidamente consiguió una diferencia de 12-0. El equipo argentino logró acomodarse con el correr de los minutos y se mantuvo en partido pese al dominio inicial del conjunto visitante.
Los Wallabies volvieron a golpear y ampliaron la ventaja hasta el 19-7. Sin embargo, Argentina respondió mediante los tries de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro, ambos convertidos por Santiago Carreras. Sobre el cierre de la primera mitad, Ryan Lonergan acertó un penal para establecer el 22-14 con el que terminó el primer tiempo.
Los Pumas buscaron la remontada
El seleccionado argentino continuó presionando durante el complemento y consiguió mantenerse a tiro en el marcador. Australia, sin embargo, aprovechó mejor los momentos decisivos y terminó imponiéndose por 27-21.
El partido sirvió como preparación para la continuidad del Nations Championship. Antes de regresar a la competencia oficial, argentinos y australianos tendrán un segundo encuentro para continuar ajustando sus equipos.
La revancha será el sábado 5 de septiembre, desde las 18, en Mendoza. Luego de ese compromiso, Los Pumas pondrán la mira en la gira europea prevista para noviembre.
La agenda que tendrán Los Pumas
Tras completar los amistosos contra Australia, el seleccionado argentino viajará a Europa para disputar tres encuentros correspondientes a la segunda etapa del Nations Championship.
El primer compromiso será ante Irlanda, el 6 de noviembre desde las 17:10 en Dublín. Posteriormente, Los Pumas enfrentarán a Italia el 14 de noviembre, a las 8:40, en Génova.
La gira finalizará el 21 de noviembre, cuando Argentina visite a Francia desde las 17:10 en París. De esta manera, el seleccionado tendrá tres exigentes compromisos para cerrar su calendario internacional de 2026.
Las formaciones del amistoso
Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.
Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright. Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.