Cumplía prisión domiciliaria, dañó la tobillera electrónica y fue detenido en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 46 años que cumplía prisión domiciliaria dañó la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos. La Policía intervino tras una alerta del sistema de monitoreo y la Fiscalía ordenó su detención.
Un hombre de 46 años que cumplía prisión domiciliaria dañó la tobillera electrónica asignada para controlar sus movimientos y fue detenido este sábado por la tarde en Paraná.
Personal policial acudió a un domicilio de calle Segundo Sombra luego de que el sistema de monitoreo de la División 911 emitiera una alerta vinculada con el dispositivo.
Al llegar, los efectivos constataron que el hombre ya no tenía colocada la tobillera y verificaron que presentaba daños.
Intervino la Fiscalía
Ante la situación, los funcionarios comunicaron lo sucedido a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del hombre por el supuesto delito de daños a bienes del Estado.
Además, se ordenó el secuestro de la tobillera electrónica dañada. Finalmente, el dispositivo fue entregado a la División 911 para continuar con las actuaciones correspondientes.