El Banco Central publicó nuevas recomendaciones antes de solicitar un crédito

Las recomendaciones antes de solicitar un crédito difundidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pusieron el foco en conocer el costo real del financiamiento antes de asumir una deuda. El organismo señaló que comparar alternativas resulta fundamental para determinar cuánto terminará pagando una persona y cuáles serán sus compromisos.

Entre los principales aspectos que deben analizarse aparecen la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), el plazo, la cantidad de cuotas y las comisiones. La recomendación alcanza a quienes evalúan contratar préstamos personales, hipotecarios o prendarios.

En particular, el BCRA explicó que un préstamo personal consiste en un crédito de dinero otorgado por una entidad financiera, que deberá devolverse bajo las condiciones previamente acordadas. Por esa razón, aconsejó conocer cada uno de los componentes del financiamiento antes de aceptar una propuesta.

El Costo Financiero Total, un dato fundamental

Uno de los principales indicadores para comparar créditos es el Costo Financiero Total (CFT). A diferencia de la tasa de interés informada inicialmente, el CFT contempla intereses, comisiones, seguros y otros cargos vinculados con la operación, por lo que permite aproximarse al costo efectivo del préstamo.

También debe verificarse si la tasa ofrecida es fija o variable. En el primer caso, permanece sin modificaciones durante todo el plazo acordado; en el segundo, puede aumentar o disminuir de acuerdo con el índice o referencia establecido en el contrato.

Otro elemento es el plazo de devolución y la cantidad de cuotas. Antes de asumir la obligación, el cliente debe evaluar si los pagos previstos resultan compatibles con sus ingresos. Además, el Banco Central recordó que existen determinadas comisiones que las entidades no pueden cobrar, entre ellas algunas relacionadas con la cancelación anticipada.

Qué revisar antes de firmar el contrato

El organismo también destacó la importancia de leer detenidamente el contrato. La firma implica aceptar los derechos y obligaciones establecidos, por lo que resulta necesario verificar las condiciones antes de completar la operación.

El documento debe especificar las características del préstamo, las tasas aplicadas, las comisiones, las formas de pago y las consecuencias previstas ante una eventual demora en el cumplimiento de las cuotas.

Además, la recomendación fue conservar una copia del contrato. Esa documentación permitirá posteriormente consultar las condiciones originales del crédito y realizar un reclamo en caso de detectar diferencias con lo acordado.

Por qué pueden rechazar una solicitud de crédito

El Banco Central explicó que las entidades financieras pueden rechazar un préstamo por diferentes motivos. Entre ellos figuran ingresos considerados insuficientes, documentación faltante o inconsistente y antecedentes registrados en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer su situación, cada persona puede consultar la Central de Deudores del BCRA mediante su CUIT o CUIL, publicó Iprofesional. Allí podrá verificar si registra obligaciones, qué entidades las informaron, los montos involucrados y la calificación asignada.

En caso de encontrar información incorrecta o desactualizada, el interesado deberá comunicarse con la entidad que reportó la deuda para solicitar su modificación. De esta manera, el BCRA recomendó revisar los antecedentes crediticios y comparar el costo integral de las diferentes propuestas antes de contratar un préstamo.