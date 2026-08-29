Dos empresas se sumaron al RINI con inversiones por $2.900 millones en General Galarza

Frigerio visitó las empresas que se sumaron al RINI en General Galarza.

Dos empresas se incorporaron al RINI con proyectos en General Galarza que contemplan inversiones superiores a los 2.900 millones de pesos. Las resoluciones fueron entregadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Las firmas beneficiadas son Cremigal SRL y Recup SA, responsable del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (Cener). Las iniciativas están vinculadas con la producción láctea, el uso de energías renovables y la atención médica especializada.

Con estas incorporaciones, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones ya cuenta con más de 165 proyectos aprobados en Entre Ríos. Según datos provinciales, las inversiones comprometidas superan los 400.000 millones de pesos.

Cremigal ampliará su producción

Cremigal invertirá $2.801.545.945 para duplicar la producción de leche UAT en su planta de General Galarza. El objetivo es alcanzar una capacidad de 240.000 litros diarios.

El proyecto contempla la incorporación de envasadoras estériles de origen europeo. La tecnología permitirá producir leche en sachets con un período prolongado de conservación y ampliar la capacidad de las líneas de yogur y otros productos.

La empresa también instalará 1.000 paneles solares, que cubrirán aproximadamente el 8,66% de su consumo eléctrico anual. Su referente, Ignacio Valenti, adelantó que el próximo mes serán incorporadas otras 10 personas.

Nueva tecnología para tratamientos médicos

Recup SA, titular de Cener, destinará $105.988.609 a la compra de un equipo de Estimulación Magnética Transcraneal. Se trata de una tecnología utilizada en el abordaje de distintas afecciones neurológicas y psiquiátricas.

El dispositivo también podrá emplearse en tratamientos vinculados con adicciones y procesos complejos de rehabilitación. La inversión busca ampliar los servicios especializados disponibles para pacientes de la región.

Desde el centro médico asumieron el compromiso de incorporar 60 trabajadores durante los próximos cinco años. Su director, Santiago Sanfilippo, destacó la adhesión al RINI y la posibilidad de sumar el nuevo equipamiento.

Entregaron las resoluciones

Frigerio encabezó la entrega junto con el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el secretario de Industria, Catriel Tonutti.

El gobernador sostuvo que el régimen busca acompañar a las empresas que invierten y generan empleo. Tonutti, por su parte, señaló que el Estado provincial pretende actuar como aliado de los sectores productivos.

Durante la visita a General Galarza, las autoridades también recorrieron las obras de calle Hernandarias y la sistematización de desagües pluviales. Este último proyecto presenta un avance superior al 60% y contempla una inversión de $7.855 millones.