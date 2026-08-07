Empresa entrerriana invirtió US$3 millones y proyecta duplicar su producción: “Fue una gran ayuda el RINI”

REDACCIÓN ELONCE
ITASA incorporó tecnología de última generación para su planta mediante una inversión de US$3 millones realizada bajo el RINI. Su gerente general anticipó a Elonce que proyectan pasar de 100 a entre 200 y 250 toneladas mensuales y sumar trabajadores.
La empresa Industria y Tecnología en Aceros S.A. (ITASA), ubicada en el Parque Industrial de Paraná, invirtió tres millones de dólares para ampliar y modernizar su planta, mediante un proyecto desarrollado bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La firma se especializa en la fundición de aceros de alta tecnología y abastece a industrias como la petrolera, gasífera y nuclear, tanto en el país como en el exterior.
La incorporación de nueva tecnología permitirá prácticamente duplicar la producción y abre la posibilidad de sumar trabajadores, según explicó a Elonce el gerente general de la firma, Marcelo Conesa.
La ampliación será inaugurada este viernes con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios provinciales. El proyecto comenzó a desarrollarse hace más de un año y permitió incorporar equipamiento utilizado internacionalmente por grandes industrias vinculadas con la fundición.
“Pudimos avanzar en el desarrollo y tener una nueva tecnología que es reconocida a nivel internacional, en las grandes potencias del mundo, en lo que se refiere a la fundición”, destacó el gerente general.
Una tecnología para aumentar la producción
Los nuevos equipos fueron incorporados especialmente para producir piezas en grandes series y mejorar tanto los tiempos como la calidad final de los productos elaborados en la planta.
“Tenemos mayor productividad, menor tiempo de entrega y mejores calidades de producto, lo que nos asegura una excelente calidad de pieza para cumplir los requisitos internacionales del mercado de la fundición”, explicó el empresario a Elonce.
La incorporación tecnológica permitirá un salto significativo en la capacidad industrial. Actualmente, la empresa produce alrededor de 100 toneladas mensuales, pero las proyecciones realizadas tras la inversión apuntan a alcanzar entre 200 y 250 toneladas por mes.
“Con esta nueva incorporación vamos a duplicar la producción”, afirmó Conesa.
Exportaciones a distintos mercados internacionales
La compañía tiene presencia en sectores estratégicos de la economía, entre ellos las industrias del petróleo y gas, nuclear y minera. Esa diversificación le permitió sostener una importante participación tanto en el mercado argentino como en el exterior.
“Somos líderes en el mercado de petróleo y gas, nuclear y minería. Estamos en todos esos rubros y esto nos permite ser competitivos con todo lo que hoy está ingresando en el país desde el exterior”, destacó el gerente.
Parte de la producción tiene como destino diferentes mercados internacionales. Según detalló, actualmente la empresa realiza exportaciones hacia Estados Unidos, México, Chile, Perú, Brasil y Holanda, entre otros destinos.
La participación dentro de la cadena vinculada al petróleo y el gas amplía además el alcance internacional de las piezas fabricadas. “Nuestros productos llegan prácticamente a todas partes del mundo donde participa Oil & Gas”, señaló.
La posibilidad de incorporar nuevos trabajadores
La planta cuenta actualmente con unos 130 empleados y ocupa aproximadamente 2.500 metros cuadrados. La ampliación de la capacidad productiva podría generar también nuevas oportunidades laborales.
Consultado sobre si la inversión implicará incorporar personal, el gerente respondió: “Estamos desarrollando todo el sistema para poder potenciarlo y tener la posibilidad de incorporar nuevos trabajadores”.
El incremento de la producción será progresivo a medida que el nuevo equipamiento alcance su capacidad operativa. La expectativa empresarial está puesta en aprovechar la tecnología incorporada para ampliar el volumen de negocios y responder a las exigencias de clientes nacionales e internacionales.
La inversión, según estimaron desde la compañía, tendría un plazo de amortización de entre dos y tres años.
El impacto del RINI en la inversión
El proyecto fue desarrollado mediante los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones impulsado por el Gobierno entrerriano.
“Fue una gran ayuda el RINI”, aseguró el empresario. No obstante, reconoció que inicialmente la incorporación al régimen demandó un proceso administrativo que presentó algunas dificultades.
“Fue un proceso relativamente complicado al principio, pero una vez que tenés todas las herramientas, empezás a hacerlo y se llega. Con cierto esfuerzo, pero se llega bien”, describió.
La inversión permitirá a la firma mejorar su capacidad para competir frente a productos provenientes del exterior, especialmente a partir de una reducción en los tiempos de producción y de mayores estándares tecnológicos.
Un mercado complejo, pero con oportunidades
Respecto del escenario económico actual, el gerente reconoció dificultades en el mercado, aunque destacó que la trayectoria de la empresa y su inserción internacional permiten mantener un volumen significativo de operaciones.
“El mercado está complicado, pero debido a que nosotros atendemos un mercado internacional y somos líderes desde hace años en el rubro, tenemos posibilidades de tener un volumen de negocio bastante interesante”, manifestó.
De todas maneras, aclaró que el nivel de actividad todavía se encuentra por debajo de las aspiraciones de la compañía. “No es el que pretenderíamos, pero estamos logrando avanzar para llegar a esos valores”, agregó.
La inauguración de la ampliación y modernización de la planta se concretará este viernes con autoridades provinciales. Con una inversión de US$3 millones, la firma apunta ahora a incrementar su capacidad desde las actuales 100 toneladas mensuales hasta un rango de entre 200 y 250 toneladas, fortalecer las exportaciones y avanzar hacia la incorporación de nuevos trabajadores.