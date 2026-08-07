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Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

La iniciativa contempla capacitaciones, instancias de concientización y proyectos conjuntos orientados a fortalecer el respeto, la inclusión y la convivencia tanto en el ámbito laboral como en la comunidad.

7 de Agosto de 2026
Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación.
Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación. Foto: (Enersa).

La iniciativa contempla capacitaciones, instancias de concientización y proyectos conjuntos orientados a fortalecer el respeto, la inclusión y la convivencia tanto en el ámbito laboral como en la comunidad.

Enersa y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Entre Ríos formalizaron este viernes un convenio marco de colaboración para prevenir la discriminación, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo.

 

La firma estuvo encabezada por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el presidente de DAIA Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, quienes destacaron la importancia de generar espacios que favorezcan una cultura sustentada en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del otro.

 

A partir de este entendimiento, Enersa incorporará contenidos vinculados con estas temáticas en sus actividades formativas, culturales, deportivas y sociales. En tanto, DAIA Entre Ríos brindará asesoramiento técnico especializado y herramientas destinadas a los equipos responsables de llevar adelante esas instancias dentro de la empresa.

 

El trabajo articulado permitirá además desarrollar propuestas educativas y de sensibilización que contribuyan a consolidar entornos laborales y sociales más respetuosos e igualitarios, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de intolerancia.

Temas:

enersa Entre Ríos Discriminación
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