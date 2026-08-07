“Este es el camino”, afirmó Frigerio al inaugurar ampliación industrial de US$3 millones bajo el RINI

La empresa Industria y Tecnología en Aceros S.A. (ITASA) inauguró este viernes una ampliación y modernización de su planta ubicada en el Parque Industrial de Paraná, concretada mediante una inversión de tres millones de dólares en el marco del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de Entre Ríos. El acto contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó a Elonce el impacto del programa sobre la actividad industrial y el empleo.

La iniciativa tuvo un significado particular para el Gobierno provincial debido a que ITASA fue la primera compañía con la que se firmó un proyecto bajo el régimen, el 10 de junio de 2025. Poco más de un año después, las inversiones comprometidas se tradujeron en la incorporación de tecnología y ampliación de la capacidad productiva.

“Este es un momento muy especial, no solo para la empresa, una empresa que tiene más de 40 años, sino también para la provincia. Esta es la primera empresa con la que firmamos un RINI”, destacó Frigerio durante la inauguración.

Rogelio Frigerio, gobernador (foto Elonce)

La firma se especializa en la fundición de aceros de alta tecnología y abastece a industrias como la petrolera, gasífera y nuclear, tanto en el país como en el exterior. Entre sus principales productos se encuentran válvulas esféricas, utilizadas en plantas de Vaca Muerta.

Frigerio destacó las inversiones comprometidas

El mandatario provincial aseguró que desde aquella primera incorporación se produjo un crecimiento significativo de proyectos dentro del programa. Según detalló, actualmente existen 156 iniciativas vinculadas al régimen.

“De esos primeros tres millones de inversión comprometida, hoy hay cerca de 200 millones de dólares y casi 3.000 puestos de trabajo comprometidos, que es lo más importante, la mayoría en el sector industrial”, afirmó.

Frigerio consideró que la concreción de inversiones industriales constituye una de las herramientas para sostener el desarrollo económico provincial, aunque reconoció las dificultades que atraviesa actualmente la actividad. “Este es el camino en un contexto de enorme complejidad. La cosa no está fácil, pero tenemos que seguir apostando por nuestra industria con inteligencia”, expresó.

Inauguración de ampliación industrial de US$3 millones bajo el RINI (foto Elonce)

“Hay un pedazo de Vaca Muerta en Entre Ríos”

Durante su intervención, el gobernador vinculó el crecimiento de ITASA con el desarrollo de sectores estratégicos como petróleo, gas y minería, mercados para los cuales la compañía produce diferentes componentes.

“Acá hay un pedazo de Vaca Muerta en Entre Ríos. Esto es lo que hay también que decir con mucha claridad”, sostuvo Frigerio, al remarcar que empresas entrerrianas participan indirectamente del crecimiento energético registrado en otras regiones del país.

También destacó el perfil exportador de la compañía. “Es una empresa que está exportando a Estados Unidos productos de primera calidad y con gran incorporación de valor agregado y de tecnología”, señaló.

El gobernador felicitó a los responsables de la firma y a sus trabajadores por continuar con el proyecto de expansión. “Van a tener siempre a un Estado que los acompañe, que los apoye y que facilite todo este camino que implique, al final del día, mayor cantidad de empleo industrial en Entre Ríos”, afirmó.

Inauguración de ampliación industrial de US$3 millones bajo el RINI (foto Elonce)

La defensa del RINI

Consultado sobre las resistencias que había generado inicialmente el régimen, Frigerio relacionó esas objeciones con las dificultades que, según su análisis, acompañaron los cambios implementados por su administración. “¿Qué cambio que implementamos en estos 30 meses fue fácil? Ninguno. Todos son con resistencia”, respondió.

En ese sentido, atribuyó parte de esas dificultades a factores culturales y cuestionó a sectores que, según consideró, se beneficiaban del esquema anterior. “Tenemos la resistencia cultural y la resistencia a perder curros y privilegios”, manifestó.

ITASA apunta a nuevos mercados

Por su parte, el gerente general de ITASA, Marcelo Conesa, destacó la importancia de la modernización para mejorar la competitividad de la compañía y ampliar su presencia en mercados internacionales. “Estamos muy orgullosos de todo esto que estamos logrando porque nos sentimos parte del desarrollo de este país y de esta provincia”, aseguró Conesa ante Elonce.

El empresario destacó además la posibilidad de fabricar desde Entre Ríos productos destinados a mercados altamente exigentes. “Nos permite mostrar lo que realmente podemos hacer desde Paraná, desde Entre Ríos y desde Argentina, que somos grandes como cualquier otro del mundo”, expresó.

Empresa entrerriana invirtió US$3 millones y proyecta duplicar su producción

Más productividad y menores tiempos

La inversión incorporó nueva tecnología destinada principalmente a optimizar los procesos industriales. Según explicó Conesa, la modernización permitirá reducir tiempos, aumentar la productividad y elevar los estándares de los productos. “Reduce muchísimo los tiempos, mejora la productividad, la calidad y el desarrollo de nuestros productos”, detalló.

Además, aseguró que la ampliación permitirá avanzar sobre mercados que hasta ahora presentaban limitaciones por la capacidad instalada de la planta. “Podemos atacar mercados en los que antes estábamos limitados por los temas de capacidad que teníamos. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva muy grande”, sostuvo.

La compañía había adelantado que, con la incorporación del nuevo equipamiento, proyectaba duplicar su producción, pasando de aproximadamente 100 toneladas mensuales a un rango de entre 200 y 250 toneladas.

Marcelo Conesa, gerente de ITASA (foto Elonce)

Exportaciones y nuevos negocios en Estados Unidos

ITASA ya mantiene operaciones internacionales y exporta productos destinados a diferentes actividades industriales. Estados Unidos aparece entre los mercados estratégicos para la nueva etapa de crecimiento.

Conesa indicó que la empresa trabaja desde hace más de un año en negocios con compañías estadounidenses y reveló que durante la inauguración recibieron la visita de un potencial cliente vinculado a desarrollos para la industria energética.

“Hoy nos visita un posible cliente, un gran cliente que hace desarrollos para Chevron en Estados Unidos. Están en Mississippi y fabrican unas bombas especiales que venden en Chile”, explicó.

El gerente agregó que la intención es avanzar con la fabricación local de esos componentes. “La vamos a incorporar también en Argentina, la vamos a fabricar acá para entregar nosotros en Argentina y en Chile. Estamos cerrando esos negocios”, adelantó.

Una inversión de US$3 millones

ITASA cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y produce componentes destinados a sectores como petróleo, gas, energía nuclear y minería. La incorporación tecnológica busca fortalecer su capacidad para competir tanto en el mercado argentino como internacional.

La inauguración contó también con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto con autoridades provinciales y representantes de la compañía.

La puesta en funcionamiento de la ampliación convirtió así a ITASA en uno de los primeros casos concretos de inversiones ejecutadas bajo el RINI provincial, con tres millones de dólares destinados a modernización tecnológica, incremento de la capacidad productiva y expansión hacia nuevos mercados internacionales.