Kitesurfista murió ahogado cuando practicaba en la Laguna Setúbal de Santa Fe

Fernando Cappi, de 32 años, era buscado desde el jueves tras desaparecer mientras practicaba kitesurf. Prefectura encontró su cuerpo en el canal de derivación de la Laguna Setúbal. Investigan las circunstancias del accidente.
El cuerpo hallado en la Laguna Setúbal fue identificado como Fernando Cappi, el kitesurfista de 32 años que era intensamente buscado desde el jueves después de sufrir un accidente mientras practicaba ese deporte en el paraje El Chaquito, jurisdicción de Monte Vera.
La confirmación se produjo este viernes luego de que personal de Prefectura Naval Argentina localizara el cuerpo en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá. En el sector también trabajaron efectivos policiales y especialistas de Criminalística para desarrollar las actuaciones correspondientes.
Según la información conocida, Cappi fue encontrado junto a un camalote y todavía llevaba parte del equipamiento utilizado para practicar kitesurf. Entre los elementos permanecían las botas sujetas a la tabla, publicó RTS Medios.
Investigan qué ocurrió durante la práctica de kitesurf
La investigación continuará para determinar con precisión las circunstancias que provocaron el trágico desenlace, especialmente debido a que Cappi contaba con experiencia en la práctica de esta disciplina deportiva.
El joven había llegado durante el jueves al paraje El Chaquito acompañado por otros practicantes de kitesurf. De acuerdo con los primeros datos, sus compañeros se retiraron antes del lugar, mientras que él decidió continuar navegando.
En esas circunstancias, Cappi habría realizado un salto y sufrido un accidente. Por motivos que todavía deberán establecer los investigadores, no consiguió ponerse a resguardo y posteriormente se perdió contacto con él.
El operativo de búsqueda
A partir de la desaparición se desplegó un intenso operativo en la zona, con participación de personal especializado y medios destinados a recorrer la Laguna Setúbal y sectores próximos.
La búsqueda continuó hasta este viernes, cuando Prefectura Naval Argentina encontró un cuerpo en el canal de derivación. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba del deportista de 32 años buscado desde la jornada anterior.
Tras el hallazgo, el sector quedó bajo intervención de los organismos correspondientes para realizar las tareas periciales y completar las actuaciones necesarias antes de entregar el cuerpo a sus familiares.
Mientras avanza la investigación, se intentará reconstruir la secuencia que derivó en el accidente y establecer por qué el deportista no pudo ponerse a salvo luego del salto.
Existen registros del momento del episodio, aunque la familia de Fernando Cappi realizó un pedido expreso para que esas imágenes no sean difundidas.
Con la identificación del cuerpo hallado en la Laguna Setúbal concluyó el operativo de búsqueda iniciado tras la desaparición, mientras las actuaciones continuarán para esclarecer las circunstancias precisas de la muerte del kitesurfista.